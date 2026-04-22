TROBADA INSTITUCIONAL
Vila-real i Xàtiva avancen una agenda cultural centrada en Carles Sarthou i la memòria compartida
Representants d'ambdues ciutats fan valdre la figura del jutge i historiador, del qual es commemorarà al novembre el 150é aniversari del seu naixement
Una delegació de l’Ajuntament de Vila-real, integrada pels regidors de Museus i d’Arxiu, Santi Cortells; i de Relacions Institucionals, Diego Vila, així com l’arxiver municipal, Miguel Ramos, i la tècnica de Museus, Carmela Falomir, han viatjat aquest dimecres fins a la ciutat de Xàtiva per a mantindre una reunió de treball amb els responsables de l’Ajuntament, encapçalats pel regidor de Cultura, Alfred Boluda, amb l’objectiu d’establir una major cooperació institucional amb la capital de la Costera.
Durant la reunió, la delegació vila-realenca ha destacat els profunds vincles històrics i simbòlics entre Vila-real i Xàtiva, dues ciutats marcades per la destrucció durant la Guerra de Successió i que comparteixen una memòria col·lectiva com a viles socarrades. En aquest sentit, s’ha posat en valor la figura del jutge i historiador Carles Sarthou com a nexe d’unió entre les dues poblacions, tant des del punt de vista cultural com patrimonial. Tal com s’ha recordat, el mateix Sarthou definia Vila-real i Xàtiva com les seues “dues pàtries valencianes”.
Calendari de treball
Així, des de Vila-real s’ha plantejat fixar un calendari de treball que incloga una revisió tècnica dels expedients, l’intercanvi de documentació i avançar en la col·laboració institucional al voltant del 150é aniversari del naixement de Sarthou, que Vila-real commemorarà el novembre de 2026 amb una programació específica. En aquest sentit, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Xàtiva la col·laboració en forma de cessió de materials, reproduccions digitals, assessorament tècnic i participació en activitats divulgatives i expositives.
La delegació vila-realenca ha destacat especialment el valor del fons documental i fotogràfic que conserva Xàtiva, així com el paper de Sarthou com a arxiver, museòleg i defensor del patrimoni. La reunió ha obert també altres vies de cooperació, com ara la possible coordinació entre bandes de música d’ambdues ciutats amb motiu de la commemoració; l’estudi d’un eix patrimonial compartit al voltant de Sant Pasqual i el convent de Sant Onofre de Xàtiva o l’intercanvi de documentació, bibliografia i materials museístics vinculats a la història comuna.
