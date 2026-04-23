Ajuntament

El govern municipal impulsa el consum responsable amb la celebració de les IX Jornades de Consum a Castelló

El programa ha reunit al llarg de l'any diverses activitats divulgatives i pràctiques, abordant problemàtiques reals del dia a dia mitjançant tallers, xarrades i continguts digitals accessibles per a tots els públics

El regidor Vidal en les Jornades de Consum a l'Associació de Veïns de la Trinitat. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

L'Ajuntament de Castelló, a través de la regidoria de Consum, ha desenrotllat amb èxit les IX Jornades de Consum, una iniciativa ja consolidada que té com a objectiu informar i formar a la ciutadania en matèria de drets com a consumidors.

El programa ha reunit al llarg de l'any diverses activitats divulgatives i pràctiques, abordant problemàtiques reals del dia a dia mitjançant tallers, xarrades i continguts digitals accessibles per a tots els públics. Entre les trobades més destacades es troba el taller celebrat en l'Associació de Veïns Raval de la Trinitat sota el títol “Perd la por de comprar en internet”, que va comptar amb una alta participació i un ambient pròxim.

Durant esta sessió, els assistents van poder conéixer els principals avantatges del comerç electrònic, resoldre dubtes freqüents i treballar amb un *checklist bàsic per a identificar pàgines segures abans de realitzar una compra. Es va tractar d'una trobada eminentment pràctica, centrat en situacions quotidianes, que va permetre als participants guanyar confiança en l'entorn digital sense perdre de vista la importància d'un consum responsable.

Com a complement a les accions presencials, la regidoria de Consum ha elaborat 12 microvídeos divulgatius —un per cada temàtica mensual— que seran difosos a través de les xarxes socials municipals. L'objectiu és acostar informació útil, clara i accessible a tota la ciutadania, ampliant així l'abast de la iniciativa.

El regidor de Comerç i Consum, Alberto Vidal, ha destacat que “estes jornades responen a una necessitat real de la ciutadania: entendre millor els seus drets com a consumidors i saber com actuar davant situacions quotidianes que, en moltes ocasions, generen incertesa”.

En este sentit, la regidoria ha desenrotllat un calendari temàtic mensual centrat en les principals reclamacions en matèria de consum, abordant àmbits clau com la telefonia mòbil, els servicis bancaris, els subministraments bàsics, les compres en línia, les garanties de productes, el transport, la salut privada, els tallers de reparació, el turisme, campanyes comercials com el Black Friday i la vivenda.

A través d'este enfocament pràctic, s'han tractat problemàtiques habituals com a cobraments indeguts, comissions inesperades, errors en facturació, incompliments contractuals, devolucions, incidències en servicis i possibles clàusules abusives, proporcionant ferramentes útils perquè la ciutadania puga identificar, previndre i reclamar davant estes situacions.

Noticias relacionadas

Finalment, l'edil ha incidit en la importància d'adaptar-se als nous hàbits de consum: “El comerç en línia ja forma part de la nostra vida quotidiana, i el nostre objectiu és que la ciutadania puga utilitzar-lo amb confiança, seguretat i criteri”.

