Joel Joan assumeix el repte d'interpretar huit personatges en 'Vania' a Castelló
El Teatre Principal presenta el 25 d'abril una aposta escènica que despulla el text clàssic fins a la seua essència a través d'un monòleg interpretatiu
El Teatre Principal de Castelló acull aquest dissabte 25 d’abril, a les 19.00 hores, una de les propostes escèniques més singulars de la temporada: Vania, una adaptació contemporània d'El tío Vania d’Antón Txékhov que arriba amb el segell interpretatiu de Joel Joan.
Una aposta radical per l’essència del teatre
La proposta, basada en la versió de Simon Stephens, traduïda per Joan Sellent i dirigida per Nelson Valente, planteja una relectura del clàssic allunyada de la Rússia tsarista i situada en un context actual. El muntatge es presenta en format de monòleg, una decisió escènica que despulla el text fins a l’essencial i el converteix en un exercici de precisió interpretativa.
Joel Joan assumeix ací un repte poc habitual: donar vida als huit personatges principals de l’obra sense cap suport extern, més enllà de la modulació de la veu i el llenguatge corporal. Una aposta que converteix cada matís, cada pausa i cada gest en una eina narrativa fonamental.
Un univers emocional intacte, però actualitzat
Vania es construeix com un mosaic de personatges atrapats en una casa allunyada de la ciutat, on tots ells semblen condemnats a compartir un últim estiu. Entre ells, Sonia i el seu oncle Iván (Vania), entregats durant anys a la gestió de la finca familiar; Alexandre, un director de cinema envellit; o Helena, la seua jove esposa.
Malgrat el canvi d’època i de context, l’obra manté intacta l’essència de Txékhov. L’enveja, la frustració, la ràbia o el desig no correspost travessen el text amb una vigència sorprenent, ara articulats a través d’un llenguatge contemporani que apropa el relat al públic actual.
Últimes entrades per a una cita imprescindible
La representació forma part de la programació d’abonament de primavera del Teatre Principal de Castelló, dins de l’oferta de l’Institut Valencià de Cultura. Les últimes entrades soltes continuen disponibles tant en taquilla com a través de la web de l’IVC.
Amb Vania, l’escenari castellonenc proposa una experiència teatral intensa i concentrada, on el pes recau íntegrament en la interpretació i en la capacitat del text per continuar dialogant amb el present.
