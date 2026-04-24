La Fira del Llibre de Castelló transforma el Ribalta en un bosc viu de paraules i rècords amb Eloy Moreno i Joana Marcús
La capital de la Plana inaugura la seua gran cita literària amb una allau de públic jove i una participació històrica de llibreries i autors
El Parc Ribalta ja no és només un pulmó verd. Des d’aquesta vesprada s’ha convertit en un territori simbòlic, en una geografia de paper i tinta, en un autèntic bosc de les lletres. La 42a Fira del Llibre de Castelló ha alçat el teló amb una imatge que resumeix el seu present: cues llargues, llibres oberts i una generació jove que reclama històries amb la mateixa intensitat amb què busca signatures.
La inauguració ha estat marcada per la presència de dos noms capaços d’arrossegar multituds: l’escriptor castellonenc Eloy Moreno i la mallorquina Joana Marcús. Entre tots dos acumulen més de cinc milions i mig d’exemplars venuts, una xifra que ajuda a entendre per què el recinte ha quedat xicotet davant l’afluència de lectors, especialment adolescents.
Un creixement que ja és estructural
No és una edició més. La Fira del Llibre de Castelló bat enguany el seu rècord històric de participació amb 28 casetes, moltes d’elles arribades des de fora del territori habitual —València, Osca, Saragossa o Terol—, un detall que confirma una expansió sostinguda i amb vocació estatal.
Amb el suport institucional de l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat i la Universitat Jaume I, la fira consolida una estructura que va més enllà de la programació puntual: és una aposta de ciutat.
Una fira pensada per a créixer
L’alcaldessa Begoña Carrasco ho ha sintetitzat amb claredat: «És la fira que Castelló es mereix i l'espai perfecte per a poder créixer en el futur. Una fira familiar, en un entorn natural i històric, amb els millors escriptors d'Espanya i amb els millors autors locals».
El discurs institucional ha insistit en una idea clau: situar la literatura juvenil en el centre. No com a reclam puntual, sinó com a motor real d’un ecosistema lector que es renova.
En la mateixa línia, el regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha remarcat la capacitat de la fira per convertir el Ribalta en un punt de trobada: «tornem a demostrar que som capaces d'atraure a grans autors, il·lusionar als lectors i convertir el Ribalta en un punt de trobada entorn del llibre i la lectura».
Firmes, música i una ciutat que llig
La primera jornada ha desplegat una agenda intensa de signatures amb noms com Sara Búho, Carmen Amoraga, Susana Fortes, Mamen Monsoriu, Josep Usó, Raquel Tirado, Ana Borrás, Benjamin Maceda, Laura Aba, Antonio Arbeloa, Marcos Navarro Buendía, Luz Ros, Alberto Porta, Jorge Martínez o Vicent Camp, entre molts altres. La vesprada ha culminat amb música en directe al Templet, amb Ángela Furquet i Toni Porcar posant banda sonora a una inauguració que ha funcionat també com a celebració col·lectiva.
Més enllà dels llibres: una experiència cultural expandida
Durant nou dies, més de 180 autors passaran per Castelló en una programació que combina prestigi i diversitat: premis Planeta, Nadal, Fernando Lara o Cervantes Chico conviuen amb propostes emergents i universos narratius contemporanis.
La fira amplia també el seu abast amb iniciatives com la Biblioteca Itinerant d’Hospitals, l’exposició dedicada a René Goscinny —creador d’Astèrix— o el Bibliobús de la Diputació. Tot això, sense oblidar els espais de descans, gastronomia i convivència que completen una experiència pensada per a tots els públics.
El Ribalta com a símbol
El Parc Ribalta es consolida així com a escenari literari fins al pròxim 3 de maig. Entre arbres, casetes i llibres, podríem dir que el «bosc de les lletres» ja és una realitat tangible.
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: 'No es la primera vez que viene
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa