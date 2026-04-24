La Llosa informa els agricultors sobre les afectacions en el camí Segorbe per les obres del polígon d'Almenara
Els treballs finalitzaran cada jornada a les 18:15 hores, deixant el camí lliure a partir d'eixe moment
L'Ajuntament de la Llosa ha mantingut una reunió amb els agricultors afectats per les obres que s'estan executant en el camí Segorbe, vinculades al desenvolupament del polígon industrial d'Almenara.
Durant la trobada, el consistori va traslladar de manera directa tota la informació sobre l'actuació, així com les mesures acordades per a minimitzar les molèsties i garantir l'accés a les finques.
Prèviament, l'Ajuntament ha mantingut reunions amb els tècnics de l'empresa Bertolín per a coordinar els treballs i assegurar, en la mesura que siga possible, la compatibilitat entre les obres i l'activitat agrícola. En aquest sentit, s'ha establit que els treballs finalitzaran cada jornada a les 18:15 hores, deixant el camí lliure a partir d'eixe moment.
Així mateix, no es faran treballs durant els dissabtes, diumenges i dies festius, facilitant així l'accés dels agricultors a les seues parcel·les.
Atés que es tracta d'un camí estret, el consistori també ha sol·licitat a l'empresa que les rases i actuacions que s'executen durant la jornada queden cobertes en finalitzar el dia, amb l'objectiu de garantir les millors condicions possibles de trànsit.
Des de l'Ajuntament de la Llosa s'agraeix la col·laboració i comprensió dels agricultors afectats, al mateix temps que es continua treballant per a compatibilitzar el desenvolupament d'aquestes obres amb l'activitat del sector agrícola del municipi.
