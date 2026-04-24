La Nit Taronja ompli Almenara d’arts escèniques, música i participació: coneix la programació
La novena edició d’aquesta iniciativa que promou l’Ajuntament culmina amb 'Ballant la veu del poble', una proposta col·lectiva pels carrers del centre històric
Almenara es prepara per a viure la IX Nit Taronja, que tindrà lloc del 24 al 26 d’abril. El que va començar com una única vetlada s’ha consolidat amb els anys com una proposta cultural completa, capaç d’estendre’s durant tres dies i oferir una programació variada que combina arts escèniques, música i participació ciutadana.
L’edició d’enguany posa el focus en el teatre i el jazz, però reserva el seu moment més destacat per al diumenge amb l’espectacle itinerant Ballant la veu del poble, una proposta que implicarà activament el teixit associatiu local i que convertirà el centre històric en un escenari obert.
La programació s’iniciarà el divendres a les 19.00 hores amb Desobedient, una obra de la companyia valenciana Atirohecho pensada per a públic familiar. La representació tindrà lloc al saló d’actes del Centre Municipal de Cultura Paulo Freire, amb entrada lliure fins a completar l’aforament. La peça combina humor i crítica per a reivindicar els drets de la infància, i compta amb la participació de l’actriu local Marga Mateos dins del repartiment, un element que reforça l’arrelament de la proposta amb el municipi.
El dissabte, a la mateixa hora i espai, la música prendrà el relleu amb el concert Jazzmenara, una proposta que oferirà bandes sonores originals dirigides a tots els públics. L’accés serà també gratuït.
Un projecte de jazz especial
El projecte Jazzmenara naix de la mà de Félix Moya, pianista i autor d’arranjaments corals de diversos estils, amb una especial atenció a les bandes sonores de pel·lícules clàssiques. Els seus integrants procedeixen de formacions com l’Orfeó Valencià, el cor de cambra Quadrivium o Amalthea. Per a aquesta iniciativa, el grup compta amb la col·laboració del doblador Germán Gijón del Valle, així com del saxofonista José Luis Martí i el clarinetista Claudi Ferrer. El nom de la formació fusiona l’essència jazzística inspirada en Henry Mancini amb el municipi d’Almenara, lloc on es va gestar el projecte.
El festival culminarà el 26 amb Ballant la veu del poble, un espectacle itinerant ideat i dirigit per Pere Bodí i Álex Guerra des d’Hort-Art, i impulsat per l’Ajuntament d’Almenara. La proposta, que inicialment estava prevista per al 9 d’octubre i que es va ajornar per la pluja, arrancarà a les 18.00 des del Molí d’Arròs.
Escenaris
Durant el recorregut, balcons, fonts i edificis emblemàtics es transformaran en escenaris efímers on confluiran dansa, música i poesia. El muntatge inclourà textos d’autors valencians com Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Esther Ramon, Carmelina Sánchez-Cutillas, Marc Granell i Begoña Pozo, establint un diàleg entre patrimoni i creació contemporània.
La proposta comptarà amb la participació de nombroses entitats locals, entre elles el Grup de Danses La Corona, l’Associació Musical Santa Cecília, l’Associació de Tambors i Bombos, la Colla Garramatxa, La Llavor Dolçaina i Tabal i l’Associació Cultural Recull, a més d’Eva Gómez i Pepe Vega.
L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, destaca que «un any més, Almenara es vesteix de cultura amb la Nit Taronja, en un cap de setmana que culmina amb una gran proposta que reuneix les associacions locals i demostra el potencial artístic del municipi».
