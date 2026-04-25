El PSPV-PSOE de Castelló aprova per majoria la gestió de l’executiva provincial
El secretari general, Samuel Falomir, qualifica como a clau la presència al terreny per a «escoltar les necessitats reals i convertir-les en alternativa política»
El Comité Provincial del PSPV-PSOE celebrat este dissabte a Altura ha aprovat amb un 98,6% de vots a favor l’informe de gestió de la Comissió Executiva Provincial, un aval polític que consolida el lideratge de Samuel Falomir i certifica la cohesió interna d'un partit que ha entrat, de ple, en una nova etapa electoral. Amb el suport majoritari del Comité, l’executiva ha rebut el vistiplau a una estratègia centrada en la "reconstrucció i reforç" de l’estructura orgànica, garantint que el socialisme castellonenc tinga ja l'equip i el projecte a punt per als reptes del futur cicle electoral.
Durant la seua intervenció, el secretari general, Samuel Falomir, ha traçat una línia divisòria clara amb la gestió del Partit Popular a les institucions. "Castelló travessa un temps exigent que requereix governs amb idees clares. Allà on governa la el PP estem veient com s'instal·la la falta d'ambició i la paràlisi social; gestionen institucions, però no tenen projecte de província", ha denunciat Falomir. Davant d'esta situació, ha reivindicat el paper del PSPV-PSOE com una oposició "exigent, responsable i necessària" que defensa la sanitat, l'educació i la indústria ceràmica com a pilars irrenunciables.
Falomir ha posat en valor la vocació municipalista que ha definit este primer any de mandat, consolidant un partit que ha decidit "cosir el territori" des de la proximitat. "No hem estat un partit de despatxos; hem estat el partit de les executives itinerants, de la visita constant a les agrupacions i del suport directe als municipis, especialment als més menuts", ha explicat el líder socialista. Segons ha destacat, esta presència real al terreny ha estat clau per a "escoltar les necessitats reals i convertir-les en alternativa política", teixint aliances amb els sectors productius de la província, des del turisme fins a la pesca i l'interior.
El futur
Amb la vista posada en el futur, el secretari general ha subratllat que el partit ja treballa en la "preparació anticipada" del cicle electoral. "Este informe de gestió no és un tràmit, és la demostració que hi ha partit. Tenim l'organització preparada, hem posat ordre i, sobretot, tenim l'equip humà necessari per a recuperar la confiança de la ciutadania", ha subratllat Falomir. L'objectiu, ha assenyalat, és convertir tota la faena realitzada en una alternativa "sòlida i il·lusionant" al PP de Barrachina que "recupere les institucions per a posar-les al servei del progrés i no dels amics"
Finalment, Falomir ha apel·lat a la unitat de tota l’organització per a afrontar el camí que queda per davant. "Hui rendim comptes amb l'orgull d'haver complit la paraula donada, però també amb la convicció que encara queda molta feina per fer per a garantir una província millor". L'alcalde de l'Alcora ha conclòs amb un missatge de futur: "Som l’instrument de transformació social que esta província necessita i eixim reforçats per a demostrar que, davant la paràlisi de la PP més ranci, nosaltres sí que tenim projecte per a Castelló".
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo