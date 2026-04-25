Sant Pasqual 2026: La proclamació de la reina i les dames posa la directa cap a les primeres festes patronals de l’any a Vila-real
La màxima representant festiva, Berta Beteta, protagonitza l’emotiu acte juntament amb les dames de la seua cort: Marta Usó, Paula Costa, Núria Seriols, Paula Vila, Patricia Torres y Natalia Amposta
Emocions, il·lusions complides, llàgrimes d’alegria, records al cor i a la ment… Són alguns dels sentiments que aquest dissabte s'han viscut en l’acte que, per tradició i solemnitat, dona el tret d’eixida a les festes patronals de Vila-real d’enguany.
Unes emocions que hasn estat presents en cadascun dels moments de la proclamació i imposició de bandes a la reina de les festes de 2026, Berta Beteta Beltrán, i de les sis joves que l’acompanyaran en cadascun dels esdeveniments festius de les festes patronals de Vila-real: Marta Usó Folch, Paula Costa Boix, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Vila Segura, Patricia Torres Héctor i Natalia Amposta Andrés.
Totes elles, les set joves que representen la dona vila-realenca, arranquen una nova etapa a les seues vides amb les primeres celebracions patronals de l’any, les de Sant Pasqual, que es desenvoluparan del 15 al 24 de maig; i també amb les de la Mare de Déu de Gràcia que veïnat i visitants disfrutaran al pròxim mes de setembre. Tot això, sense oblidar que la seua presència també es requerirà als nombrosos festejos de barris i carrers.
Sentiment de poble
La regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, ha estat l’encarregada d’encetar l’acte. “La festa, en el sentit més popular i ampli de la paraula, és el que demana i sent el nostre poble avui i ara i eixe aire popular és el que presideix, aquesta nit, aquest escenari. En el cor de totes i tot el veïnat de Vila-real hi ha una flama que ens fa sentir ja la calor de les nostres festes”.
Posteriorment, Ana Belén Claramonte i Sofía Padulles, cosines de la reina de 2026, han sigut les que han llegit el pregó, l’autor del qual és el professor Jacinto Heredia, un gran enamorat de les tradicions de Vila-real, que va faltar el passat mes de febrer.
Vila-real designa a Berta Beteta Beltrán como reina de las fiestas patronales del 2026
La lectura de l’acord plenari de designació de les representants festives de l’any ha donat continuïtat a aquest esdeveniment. I, seguidament, i entre forts aplaudiments, una a una han pujat a l’escenari de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner cadascuna de les joves que formen part de la cort d’honor. Un accés a l’escenari que ha tancat la reina, Berta Beteta, acompanyada de l’alcalde, José Benlloch; i del mantenidor, Juanjo Clemente. Apartat que ha finalitzat amb la imposició de la banda que l’acredita com a reina de les festes de mans de l’alcalde Benlloch.
Ofrena i lloes
Com és tradicional, tampoc ha faltat l’ofrena a les representants festives, la qual l'han iniciada les seues predecessores, la màxima representant festiva de 2025, Nadia Alba; i les joves de la seua cort d’honor: Claudia Vicent, Blanca Nebot, Cristina Font, Maria Nieto, Alba Barrachina i María Parra. I darrere d’elles ho han fet les representants de fa 50 i 25 anys, encapçalades per Ana Candau i Dolors Maria Nácher, per a continuar amb els responsables de diferents entitats festives i socials de Vila-real i els dels municipis castellonencs que han volgut acompanyar les joves en l’acte de la seua proclamació oficial, com també de l’Ajuntament i de la Diputació de Castelló en representació dels 135 municipis de la província.
Aprofitant el seu torn de paraula, el mantenidor, Juanjo Clemente, a més de lloar les persones i allò que representen la reina i les dames d’enguany, va aprofundir “en les qualitats i valors de la gent de Vila-real. L’estima per allò local. El viure i sentir el nostre poble en tots els aspectes de la vida”, així com va fer valer “el dinamisme de la ciutat i la importància de transmetre aquests valors a les pròximes generacions”.
I l’alcalde Benlloch ha incidit, dirigint-se a la reina i dames de 2026, en què "vosaltres representeu molt més que una tradició: sou l’expressió viva d’un sentiment col·lectiu, l’orgull de tot un poble i el compromís amb uns valors que ens defineixen". I ha afegit: "Ara, encarem dies de festa que són una invitació a compartir, a conviure i a sentir-nos orgullosos de ser vila-realencs i vila-realenques".
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo