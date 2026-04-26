Vilafamés retorna a 1900 amb una nova edició de la Mostra de vida tradicional

El nucli antic del municipi es transformarà de l'1 al 3 de maig per recrear l’ambient i els oficis de principis del segle XX

Dues dones recreen una escena antiga en una edició anterior de la Mostra de vida traficional a Vilafamés.

Dues dones recreen una escena antiga en una edició anterior de la Mostra de vida traficional a Vilafamés. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vilafamés

Vilafamés tornarà a viure un viatge en el temps amb la celebració de Vilafamés 1900. Mostra de vida tradicional, una cita emblemàtica a nivell comarcal que, des de l’any 2004, s’ha consolidat com una de les propostes culturals i turístiques més destacades.

Durant els dies 1, 2 i 3 de maig, el nucli antic de Vilafamés --declarat Bé d’Interés Cultural (BIC)-- es transformarà completament per recrear l’ambient, els oficis i la vida quotidiana de principis del segle XX. Carrers, places i espais públics es convertiran en escenaris vius on es podrà descobrir, de manera immersiva, com era el dia a dia dels nostres avantpassats.

La mostra posa en valor els oficis tradicionals, amb demostracions en directe de treballs artesans, així com escenes costumistes que recuperen activitats i moments propis de l’època. Tot això es complementa amb un programa complet d’activitats, pensat per a tots els públics, que inclou música, danses, representacions i ambientació contínua durant tota la jornada.

Com a novetat, l’edició d’enguany s’amplia a tres dies, reforçant l’oferta i permetent una millor distribució de les activitats, si bé el diumenge per la vesprada no hi haurà programació. A més, s’incorporen nous espais i elements que enriquiran l’experiència del visitant, com la presència d’una càmera minutera, que permetrà reviure l’inici de la fotografia popular, i la recreació d’un club social, com a punt de trobada i vida quotidiana de l’època.

Tot el veïnat implicat

Un dels pilars fonamentals de Vilafamés 1900 és la gran implicació del veïnat i del teixit associatiu, que participen activament tant en la recreació d’escenes com en l’organització, aportant autenticitat i identitat pròpia a la mostra.

A més, l’esdeveniment es desenvolupa en un entorn únic com és Vilafamés, reconegut com un dels 'Pueblos Más Bonitos de España', fet que reforça l’atractiu de la proposta i la converteix en una experiència cultural i turística de primer nivell.

Amb esta nova edició, Vilafamés consolida una iniciativa que no sols recupera la memòria col·lectiva, sinó que també projecta el municipi com un referent en la posada en valor del patrimoni i les tradicions.

