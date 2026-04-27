Ajuntament
La Casa de la Família de Castelló impartix formació a famílies monoparentals sobre recursos i drets
Organitzada per les Famílies Monoparentals de la Comunitat Valenciana (FAMOCOVA)
La Casa de la Família de Castelló ha acollit esta setmana una xarrada dirigida a famílies monoparentals, impartida per FAMOCOVA, amb l'objectiu d'oferir formació i informació bàsica que puga ajudar a estes famílies en el seu dia a dia. La sessió ha abordat qüestions clau relacionades amb recursos disponibles, drets i ferramentes pràctiques per a afrontar situacions quotidianes, en un espai pensat per a l'acompanyament i el suport mutu.
Durant la xarrada també es va abordar de manera específica l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l'objectiu d'oferir a les famílies una explicació clara i accessible sobre les diferents deduccions, reduccions i bonificacions a les quals poden acollir-se en funció de la seua situació personal i familiar.
El regidor de Família i Infància, Alberto Vidal, ha destacat la importància d'esta mena d'iniciatives i ha subratllat que “des de l'Ajuntament continuem impulsant accions que permeten a totes les famílies accedir a informació útil i de qualitat, adaptada a les seues diferents realitats”. En este sentit, ha explicat que “estes xarrades formen part d'una programació que es desenrotllarà de manera continuada, abordant distintes temàtiques per a garantir que totes les famílies estiguen informades i compten amb recursos que faciliten el seu benestar”.
"Punt de referència"
Així mateix, Vidal ha afegit que “amb accions com esta la Casa de la Família es consolida com un punt de referència a la ciutat, un espai pròxim on les famílies poden acudir no sols per a informar-se, sinó també per a sentir-se acompanyades i orientades”. L'edil ha remarcat que “continuarem treballant de la mà d'entitats especialitzades per a oferir continguts útils que responguen a les necessitats reals de la ciutadania”.
Cal recordar que la Casa de la Família és un nou espai impulsat al costat de tres associacions de l'àmbit familiar —*FAMOCOVA, *FANUCAS i Més De Dos— que situa a Castelló en l'avantguarda de les polítiques de suport a les famílies. Este centre naix amb l'objectiu d'oferir una atenció informativa integral, acompanyant a les famílies en les seues diferents realitats i promovent la igualtat d'oportunitats, el benestar familiar i la participació ciutadana.
Entre els servicis que s'oferixen, s'inclou informació i assessorament integral sobre ajudes, prestacions i recursos disponibles, així com orientació bàsica en àmbits legals, educatius i socials i acompanyament en la tramitació administrativa. A més, el centre proporciona atenció psicosocial mitjançant activitats d'orientació i suport, tant individual com grupal, juntament amb tallers centrats en habilitats familiars, educació positiva i resolució de conflictes.
La Casa de la Família de Castelló està situada al carrer Major, núm. 40, 1r, 12001, en un local cèntric que compta amb tres despatxos, una zona de recepció i una sala multiusos per al desenrotllament de les seues activitats. Per a l'atenció a les famílies, s'han habilitat els telèfons 609 624 181 i 613 530 958, així com el correu electrònic info@casadelafamilia.com. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores, i a les vesprades, de dilluns a dijous, de 16.30 a 19.00 hores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
- Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
- La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas