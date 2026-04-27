Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
La llei eximeix de tributar a l’IRPF el guany patrimonial per la transmissió de l’habitatge habitual, però els receptors encara han d’assumir altres impostos
Abril Benítez
La transmissió d’un habitatge entre familiars sol obrir molts interrogants fiscals i pot comportar decisions de gran pes econòmic. Sovint, molts pares es plantegen com ajudar els fills abans de morir sense haver d’afrontar una factura tributària excessiva. Tant si l’immoble es transmet per venda com per donació, l’operació acostuma a generar obligacions fiscals importants, sobretot quan el valor del bé ha crescut amb els anys. Ara bé, la normativa de l’IRPF preveu una excepció rellevant per a un col·lectiu concret: els majors de 65 anys. En aquests casos, la transmissió de l’habitatge habitual pot quedar exempta de tributar per la possible plusvàlua a la declaració de la renda.
Donació de pares a fills: què diu la llei
Amb caràcter general, Hisenda entén que regalar un immoble altera el patrimoni del contribuent, i això pot generar un guany o una pèrdua patrimonial en funció de la diferència entre el valor de compra i el valor de transmissió. En condicions normals, aquest guany s’incorpora a la base imposable de l’IRPF. Però la llei estableix una excepció expressa quan qui transmet és una persona major de 65 anys i l’immoble és el seu habitatge habitual. El fonament jurídic d’aquest benefici fiscal es troba a l’article 33.4.b) de la Llei de l’IRPF, que declara exemptes les plusvàlues derivades de la transmissió de l’habitatge habitual en aquests supòsits. Segons la Direcció General de Tributs, aquesta exempció s’aplica tant si l’operació és onerosa com si és lucrativa, és a dir, tant en una venda com en una donació. També inclou tant el ple domini com la nua propietat, fins i tot si el donant es reserva l’usdefruit i continua vivint a la casa.
Què es considera habitatge habitual
Per poder aplicar aquesta exempció, l’immoble ha de tenir la consideració fiscal d’habitatge habitual. El Reglament de l’IRPF estableix que ho és quan ha estat la residència del contribuent durant almenys tres anys seguits. Tot i això, la norma també admet que mantingui aquesta consideració si ho ha estat en qualsevol moment dels dos anys anteriors a la transmissió. Això permet beneficiar-se de l’exempció encara que la persona major de 65 anys ja no visqui exactament en aquell domicili quan fa la donació, sempre que es compleixi aquest marge temporal.
L’exempció no evita la resta d’impostos
La Direcció General de Tributs recorda, però, que aquest avantatge només afecta l’IRPF del donant. Els fills o beneficiaris que reben l’habitatge han de pagar l’Impost sobre Successions i Donacions, amb una quota que dependrà de la comunitat autònoma i de les bonificacions que hi siguin vigents. A més, la transmissió també queda subjecta a la plusvàlua municipal, el tribut local que grava l’increment de valor del sòl urbà i que s’ha de liquidar davant l’ajuntament corresponent.
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
- Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó
- Prohíben las misas en una iglesia de Castelló tras el derrumbe del techo y deberán trasladar las comuniones