Els drets laborals dels artistes, a debat en la jornada professional del FitCarrer 2026
La cita abordarà, divendres que ve, també el reconeixement de les persones que es dediquen a aquest sector
Vila-real es convertirà divendres vinent, 1 de maig, en punt de trobada per al debat i la reflexió sobre el present i el futur del sector cultural en el marc de la jornada professional del Festival Internacional de Teatre i Arts de Carrer (FITCarrer) que aterra a la ciutat amb la 38a edició, de l’1 al 3 de maig. Aquesta jornada, impulsades amb la voluntat de fer un pas més dins del festival, transformen la ciutat en un espai obert de diàleg entre artistes i professionals de diverses disciplines com el teatre, la música, la gestió cultural i la distribució artística.
Enguany, la XIII Jornada Professional posa el focus en un tema clau: les condicions laborals i el reconeixement dels professionals de la cultura. En aquest sentit, la regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha indicat que les jornades comptaran amb la participació d’un representant del Ministeri de Cultura que explicarà les darreres modificacions de l’Estatut de l’Artista, realitzades recentment pels Ministeris de Cultura i de Treball, una reivindicació històrica del sector “perquè es parla de drets, de reconeixement i de condicions laborals dignes en un sector que massa sovint ha estat marcat per la precarització”.
La trobada tindrà lloc l’1 de maig, a partir de les 11.30 hores al Teatre Tagoba, coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, una data simbòlica que reforça el missatge central de la jornada. “Des de Vila-real sabem que la cultura és molt més que entreteniment; és treball i, com a tal, mereix dignitat per a la professió i per a totes aquelles persones que la fan possible, per això estem molt contentes de ser aquest lloc d'acollida per al debat dels drets laborals, un espai per escoltar, per a compartir i també per a avançar”, destaca Fajardo.
Radiografia del sector
La programadora del festival, Sara Recatalà, destaca la importància d’aquest espai de debat per a “fer una radiografia del moment actual del sector i estar a l’avantguarda dels canvis que s’estan produint”. Així, Recatalà ha anunciat la participació, en representació del Ministeri, de Txema Urquijo, assessor i una de les figures clau en el desenvolupament de l’Estatut, que actuarà com a interlocutor directe amb el sector i resoldrà dubtes in situ.
La jornada també comptarà amb la participació de professionals de diferents àmbits: el músic i productor Vicent Colonques; la gestora cultural i artista visual Concha Ros,;i el productor i distribuïdor escènic Nacho Vilar. La sessió estarà moderada per Diana Bernal, presidenta de l’Associació Professional Estatal d’Arts de Carrer (Patea).
L’objectiu és generar un espai de diàleg real que permeta traslladar les necessitats del sector a les institucions i avançar cap a un model cultural més fort, participatiu i amb condicions laborals dignes.