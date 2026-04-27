L’Auditori de Castelló acull ‘Piel pulso’, la performance audiovisual de Sr. Charli
La proposta de Carles Pedrón s'inspira en l'exposició 'Matèria negra' i explora conceptes com la positivitat tòxica i la fragilitat
L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló es prepara per a una nova proposta artística que desdibuixa les fronteres entre disciplines. El 30 d’abril, a les 19.30 hores, l’espai cultural, dependent de l’Institut Valencià de Cultura, acull la performance audiovisual Piel pulso, creada per l’artista valencià Carles Pedrón, conegut com a Sr. Charli. L’entrada serà lliure fins a completar aforament.
Experimentació sonora i visual en directe
Piel pulso es presenta com un projecte híbrid de performance i investigació audiovisual que parteix de la lliure experimentació sonora. L’artista treballa amb instruments analògics, piano i síntesi modular per a generar una experiència immersiva on el so es converteix en matèria viva.
La dimensió visual es construeix a partir de peces breus d’animació 2D realitzades manualment, que es transformen en temps real mitjançant codi creatiu, freqüències sonores i sensors. El resultat és una proposta escènica en constant evolució, on imatge i so dialoguen en directe.
Diàleg amb l’exposició 'Matèria negra'
La performance manté un vincle directe amb l’exposició Matèria negra, instal·lada actualment a l’Auditori i oberta al públic fins al 9 de maig. Esta mostra planteja una reflexió sobre la positivitat tòxica i la fragilitat, conceptes que també travessen l’univers creatiu de Sr. Charli en esta acció en viu.
Trajectòria de Sr. Charli
Carles Pedrón (València, 1982) és compositor, artista visual i gestor cultural. El seu primer projecte conceptual es va presentar en 2007 a l’Escola de Belles Arts de Dijon, a França, on va rebre una menció d’honor.
Després d’una etapa prolongada a Alemanya, participant en iniciatives socials i col·lectives vinculades a la creació, en 2022 es va establir a Alboraia. Allí desenvolupa projectes d’experimentació sonora i composició escènica junt amb la poeta Elsa Moreno, i impulsa el col·lectiu Proyecto Nulo, centrat en la creació i gestió cultural col·laborativa.
Informació i cultura accessible
Tota la programació musical i cultural de l’Auditori es pot consultar a la web de l’Institut Valencià de Cultura, consolidant-se com un espai de referència per a la difusió de propostes contemporànies i experimentals a la Comunitat Valenciana.
