La Unió Musical La Lira de Vila-real suma set nous músics en una jornada plena de tradició
Manuel, Carla, Eva, Inés, Núria, Albert i Miquel ja formen part de la família musical de la banda vila-realenca
Manuel, Carla, Eva, Inés, Núria, Albert i Miquel ja formen part de la família musical de la Unió Musical La Lira de Vila-real. Els set nous membres van viure una jornada carregada d’emoció, música i tradició amb l’acte de recollida, una de les cites més simbòliques per a qualsevol banda de música.
El cercavila va recórrer diversos carrers de la localitat en un ambient festiu, amb la participació dels músics de La Lira i l’acompanyament de familiars i amics. Per als nous integrants, la incorporació oficial a la banda suposa l’inici d’una nova etapa vinculada a la cultura, l’esforç col·lectiu i el compromís amb una entitat profundament arrelada a Vila-real.
Aquest tipus d’actes van molt més enllà d’una simple benvinguda. Representen la continuïtat generacional de la banda, el relleu natural entre músics i la garantia que la tradició musical continue viva dins de la comunitat. Cada nova incorporació aporta il·lusió, energia i futur a un projecte compartit que forma part de la vida social i cultural del municipi.
Paper fonamental de les bandes
Les bandes de música tenen un paper fonamental en les societats locals. No només preserven la tradició musical, sinó que també fomenten l’educació artística, la convivència i el sentiment de pertinença. En ciutats com Vila-real, són presents en festes, celebracions i moments clau de la vida col·lectiva, convertint-se en un pilar cultural imprescindible.
Amb l’entrada de Manuel, Carla, Eva, Inés, Núria, Albert i Miquel, la Unió Musical La Lira reforça el seu projecte i reafirma el seu compromís amb la cultura i la societat vila-realenca, mantenint viu l’esperit d’una banda que continua creixent amb noves generacions de músics.
La història de La Lira de Vila-real es remunta a 1848, quan l’organista i secretari municipal Blas García Batalla va fundar la primera societat musical local, que va aprovar el seu reglament en 1854. Després de diferents problemes en els seus primers anys de vida, l'entitat es va consolidar com un dels puntals bàsics de la cultura local, de manera que des d'aleshores, La Lira ha estat estretament vinculada a la ciutat i a la difusió de la música, fins al punt de celebrar en 2023 el seu 175é aniversari com un dels grans referents culturals de Vila-real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
- Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
- La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas