Benicarló connecta 400 persones amb 13 empreses en la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat
El Magatzem de la Mar ha acollit una intensa activitat amb entrevistes, intercanvi de currículums i primeres preses de contacte professionals
Benicarló ha celebrat aquest dimarts la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat, una iniciativa que ha congregat al voltant de 400 persones al llarg del matí i que ha tornat a evidenciar la necessitat d’espais que connecten de manera directa l’oferta i la demanda laboral. La cita ha reunit principalment persones desocupades, però també perfils que busquen millorar la seua situació laboral i estudiants interessats a conéixer de prop el mercat de treball.
Un total de 13 empreses procedents del Baix Maestrat i del Montsià han participat en la fira, representant sectors tan diversos com la indústria, el turisme, l’alimentació, la formació o les empreses de treball temporal. A més, la jornada ha comptat amb la presència d’entitats com Creu Roja o el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) de Castelló, ampliant així les oportunitats d’assessorament i orientació per als assistents.
Durant la jornada, els participants han pogut entregar currículums, mantindre entrevistes i establir contactes directes amb responsables de recursos humans, en un format àgil i pràctic que ha afavorit la interacció i la detecció de talent.
L’acte ha comptat amb la presència de representants institucionals de diferents àmbits, entre els quals l’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miguel Bailach; el director general d’Administració Local, José Antonio Redorat; i la directora de LABORA, María Luisa Mezquita, que han volgut donar suport a aquesta iniciativa centrada en la generació d’oportunitats laborals.
La Fira d’Ocupació del Baix Maestrat, impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb la col·laboració de Labora, el SEPE i l’Ajuntament de Benicarló, s’ha consolidat com una ferramenta útil d’intermediació laboral i un espai clau per a dinamitzar el teixit econòmic del territori.
