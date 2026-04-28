Benicarló connecta 400 persones amb 13 empreses en la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat

El Magatzem de la Mar ha acollit una intensa activitat amb entrevistes, intercanvi de currículums i primeres preses de contacte professionals

Foto de la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat celebrada a Benicarló.

Foto de la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat celebrada a Benicarló. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benicarló

Benicarló ha celebrat aquest dimarts la Fira d’Ocupació del Baix Maestrat, una iniciativa que ha congregat al voltant de 400 persones al llarg del matí i que ha tornat a evidenciar la necessitat d’espais que connecten de manera directa l’oferta i la demanda laboral. La cita ha reunit principalment persones desocupades, però també perfils que busquen millorar la seua situació laboral i estudiants interessats a conéixer de prop el mercat de treball.

Un total de 13 empreses procedents del Baix Maestrat i del Montsià han participat en la fira, representant sectors tan diversos com la indústria, el turisme, l’alimentació, la formació o les empreses de treball temporal. A més, la jornada ha comptat amb la presència d’entitats com Creu Roja o el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) de Castelló, ampliant així les oportunitats d’assessorament i orientació per als assistents.

Durant la jornada, els participants han pogut entregar currículums, mantindre entrevistes i establir contactes directes amb responsables de recursos humans, en un format àgil i pràctic que ha afavorit la interacció i la detecció de talent.

L’acte ha comptat amb la presència de representants institucionals de diferents àmbits, entre els quals l’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miguel Bailach; el director general d’Administració Local, José Antonio Redorat; i la directora de LABORA, María Luisa Mezquita, que han volgut donar suport a aquesta iniciativa centrada en la generació d’oportunitats laborals.

La Fira d’Ocupació del Baix Maestrat, impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb la col·laboració de Labora, el SEPE i l’Ajuntament de Benicarló, s’ha consolidat com una ferramenta útil d’intermediació laboral i un espai clau per a dinamitzar el teixit econòmic del territori.

