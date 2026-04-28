Castelló celebra la festa gran en honor a la seua patrona: 10 grups en la serenata i 200 xiquets en el pregonet
La Verge del Lledó rebrà l'homenatge de la ciutat
Castelló celebra esta setmana els actes centrals en honor a la Verge del Lledó, patrona de la ciutat i que han començat este dilluns amb el XLII certamen literari Flor Natural Mare de Déu del Lledó en el Teatre Principal on la mantenidora ha sigut la prestigiosa advocada de l'Estat castellonenca, Rosa Vidal, qui ha fet una lloança, des del cor, a la Lledonera.
A més, esta setmana començarà el tridu i a partir del divendres, 1 de maig, tindrà lloc els actes més multitudinaris amb els quals la ciutat festeja a la seua Verge. A les 22.30 hores, l'esplanada de la basílica es vestirà de gala per a acollir la tradicional serenata presidida per la imatge de la Mareta la imatge de la qual quedarà al descobert després d'obrir-se les portes del temple. Arturo España serà el presentador de la lloa musical i poètica que el poble de Castelló li dedicarà a la seua patrona en forma de ball i paraula amb la participació de 10 grups musicals les actuacions dels quals s'alternaran amb poemes de Vicent Jaume Almela. No faltaran a la cita la Colla de Dolçainers i Tabaleters, la Banda Municipal de Castelló, el grup de danses El Forcat, Rosa de Maig, el grup de ball Illes Columbretes, Els de la Fileta, el grup Castelló, la Nova Escola, el grup de ball Atzavara i la Escola de Dansa.
L'endemà, el dissabte 2 de maig, serà el gran dia dels xiquets que participaran en el Pregonet. Al voltant de 200 xicotets rendiran el seu particular tribut a la Verge a partir de les 11.00 hores ja que la desfilada, del qual formaran part quatre carrosses i sis carros a més de l'Associació del Corpus, els Arets, grups de ball i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, partirà des del carrer Sant Roque per a recórrer el Forn del Pla, Sant Fèlix, i els carrers Enmig, Gasset i Major. No faltarà la reina infantil de les festes de Castelló i les dames infantils, així com representants de les gaiates.
Festa gran
Finalment, el diumenge a les 9.00 hores serà la tradicional missa del Perot en la basílica a la qual seguirà el solemne Pontifical a les 11.00 hores. A la vesprada, després de la baixada de la Verge del Cambril, el res del Rosari, els Gojos i la Salve, començarà la processó per l'entorn de la basílica amb la participació dels col·lectius castellonencs, així com els representants de les gaiates, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta i les reines de les festes al costat de les dames de la Ciutat. Confraries i la Junta de Govern de la Real Confraria de la Verge del Lledó precediran al clergat, la corporació municipal i la imatge de la patrona que, un any més, tornarà a eixir al carrer on serà victorejada pels fidels castellonencs.
