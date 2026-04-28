EL DIJOUS, 21 DE MAIG
Hipnosi, música, dansa i escultura: així serà el Vila-real Talent de les festes de Sant Pasqual
El mentalista Toni Pons és el cap del cartell d'un espectacle en el qual no faltaran les obres en fusta de l'artista local Marcelo Díaz
Un any més, i ja en seran sis, les festes patronals de Sant Pasqual reuniran una selecció de l’art que es treballa a Vila-real i en altres municipis de l’entorn en un dels espectacles que, com apunta la regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, “s’espera amb ganes per part de la ciutadania”.
I és que, el pròxim 21 de maig, a les 21.30 hores, la plaça Major acollirà una nova edició de l’espectacle Vila-real Talent, en el qual mostraran el seu bon fer en diferents disciplines al voltant de 250 artistes, tant professionals com aficionats, i que, en aquesta ocasió, comptarà amb la participació d’un dels mentalistes de més prestigi d’Espanya, com és Toni Pons, qui en tres intervencions diferents demostrarà el poder de la hipnosi entre 15 persones triades entre el públic, “sempre tenint en compte que aquest professional realitza les seues actuacions amb un respecte total cap als espectadors”, expliquen Gisela i Rosanna Morales, directores de Vila-real Talent.
Però les novetats d’enguany no acaben amb la participació del mentalista i hipnòleg Toni Pons, sinó que, a més, s’introdueix l’escultura com una altra expressió artística en aquesta cita cultural i festiva. Així, com han explicat aquest dimarts les germanes Morales, sobre l’escenari s’emplaçarà una col·lecció d’obres en fusta i de gran format de l’escultor vila-realenc Marcelo Díaz, “que aportaran una dimensió visual i emocional única a l’espectacle”.
Combinació espectacular
D’aquesta manera, el Vila-real Talent dels pròxims festejos sampasqualins combinarà música en directe, dansa, teatre, arts visuals, participació ciutadana i projeccions en 3D, en una proposta multidisciplinària que busca sorprendre i emocionar. “La música, amb arranjaments propis adaptats a la formació coral i vocal, serà un dels pilars fonamentals, juntament amb la coordinació escènica que integra totes les disciplines”, han explicat.
Des del seu naixement, aquest espectacle destaca per fomentar la convivència entre entitats culturals locals i posar en valor el talent del municipi. I, en aquesta sisena edició, es reforça aquest esperit col·laboratiu amb una proposta innovadora que amplia els límits d’aquesta peculiar cita.
És per això que, des de l’organització, conviden “totes aquelles persones que tenen inquietuds artístiques a sumar-se al projecte, que ja és un referent cultural a Vila-real, fent arribar la seua voluntat de col·laboració a la Regidoria de Festes, a la Junta de Festes o a nosaltres mateixes”, han assenyalat Gisela i Rosanna Morales, les quals insisteixen que el principal objectiu d’aquesta iniciativa és “posar en valor allò nostre”.
