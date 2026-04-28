Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
La parella va canviar el lloguer, les factures i l’estrès per una furgoneta camper batejada com La Leoneta, una decisió que asseguren que els ha millorat la salut, l’economia i l’estat d’ànim
Abril Benítez
La vida s’ha encarit fins al punt que moltes famílies ja no només es pregunten com estalviar, sinó directament com viure. El preu del lloguer, la llum, l’aigua, el menjar i les despeses fixes han convertit arribar a final de mes en una cursa d’obstacles. El mercat del lloguer continua tensionat: el primer trimestre del 2026, cada habitatge anunciat va tenir una mitjana de 141 interessats i el preu mitjà va pujar fins als 1.205 euros mensuals, un 5,1% més que l’any anterior.
La situació també afecta moltes persones que s’acosten a la jubilació o que ja hi han arribat. Les pensions contributives s’han revalorat un 2,7% el 2026, segons el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social, però això no sempre compensa l’angoixa de viure amb despeses fixes elevades, especialment si s’ha de pagar un lloguer o mantenir una casa amb subministraments cada vegada més cars. En aquest context, algunes persones comencen a mirar més enllà del model tradicional de pis, hipoteca o lloguer.
Deixar-ho tot per viure sobre rodes
És el que van fer Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61, una parella que fa quatre anys va decidir deixar enrere la vida convencional i mudar-se a una furgoneta camperitzada de només cinc metres quadrats. La van batejar com La Leoneta i, des d’aleshores, és casa seva, refugi i manera d’entendre la vida. Segons expliquen, no buscaven només gastar menys: volien baixar el ritme, reduir l’estrès i recuperar una sensació de llibertat que havien perdut.
La idea va néixer gairebé per casualitat, durant una escapada al balneari de Panticosa, al Pirineu aragonès. Allà van veure una esplanada plena de campers i van entendre que aquell estil de vida encaixava amb el que estaven buscant. Després van comprar una furgoneta de segona mà per 8.000 euros, van assumir una reparació important de 3.000 euros i la van adaptar pràcticament amb les seves mans.
La decisió no era menor. Tony pateix fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química, mentre que Juanma té diabetis. Tots dos asseguren que eliminar part de la pressió del dia a dia els ha ajudat molt. “En treure’ns l’estrès, hem millorat moltíssim en el nostre dia a dia”, expliquen. Abans vivien atrapats en una rutina de rellotge, feina, obligacions i cansament; ara, diuen, viuen més tranquils, més actius i més connectats amb l’entorn.
Sense lloguer, sense factura de la llum i amb una altra pau mental
El canvi també ha tingut un impacte directe en la seva economia. Viure en una furgoneta càmper els permet no pagar lloguer, ni factura de l’aigua, ni factura de la llum. Cuinen amb gas i asseguren que gasten només dues bombones de butà l’any. A més, han instal·lat una bateria de liti i plaques solars per tenir electricitat sense dependre d’una factura mensual.
La seva casa mòbil és petita, però està pensada al mil·límetre: una cama convertible, un sistema senzill per dutxar-se, un bany sec i espai suficient per cuinar, menjar i dormir. “No podria viure en un pis tancat”, reconeixen. Per a ells, la furgoneta no és una renúncia, sinó una manera de quedar-se amb l’essencial. Caminen més, passen més temps a l’aire lliure i decideixen on aturar-se segons el que els transmet cada lloc.
El seu pla és continuar recorrent Espanya sense pressa. Busquen zones tranquil·les, espais gratuïts o àrees preparades per a campers, i no descarten en el futur tenir una petita casa al camp, cultivar, criar gallines i ser encara més autosuficients. Però el missatge que transmeten ara és clar: no tothom pot ni vol viure així, però per a ells ha estat una manera de guanyar qualitat de vida, reduir despeses i sortir d’una roda que els feia mal.
Tony i Juanma no presenten la seva història com una solució universal a la crisi del lloguer, però sí com una pregunta incòmoda sobre el model de vida actual: fins a quin punt val la pena treballar només per sostenir una casa, unes factures i un ritme que no deixa respirar? En el seu cas, la resposta va arribar sobre quatre rodes. I asseguren que no tornarien enrere “per res del món”.
