Betxí amplia el camí del Puntarró per avançar en la Ronda Nord i traure els camions del nucli urbà
L’actuació, finançada per l’Ivace, millora la connexió entre àrees industrials i la seguretat viària
L’Ajuntament de Betxí ha completat l’ampliació del camí del Puntarró, una actuació clau dins de l’estratègia municipal per desviar el trànsit pesant fora del nucli urbà i avançar en el desenvolupament de la futura Ronda Nord.
Les obres, finançades en un 90% per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), han permés eixamplar este vial estratègic i millorar tant la circulació com la seguretat en la connexió entre diferents àrees industrials. Esta intervenció s’ha complementat amb actuacions al polígon industrial i amb dues millores addicionals dins del casc urbà.
L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “la finalització de les obres suposa un pas ferm per fer possible la Ronda Nord i donar una solució definitiva al pas de camions pel municipi”. En esta línia, ha assenyalat que “l’objectiu és reduir al màxim la presència de trànsit pesant dins del poble i guanyar en seguretat i qualitat de vida per al veïnat”.
Per fer possible l’ampliació, el consistori va adquirir dues finques rústiques annexes al camí del Puntarró, amb una superfície total d’uns 2.300 metres quadrats. Així doncs, l’operació s’emmarca dins d’un projecte de major abast que contempla la creació de la Ronda Nord com a alternativa per al trànsit industrial.
Tal com ha remarcat Nebot, “estem davant d’un projecte de llarg recorregut, però cada actuació ens acosta a un model de mobilitat més eficient i segur”. En este sentit, la futura Ronda Nord permetrà evitar el pas de vehicles pesants per zones sensibles pròximes a equipaments com l’EPA, el centre de majors, l’institut o l’escola infantil.
