Certamen Puig Roda 2026: bases, premis i com participar en el concurs internacional d’aquarel·la de Castelló
La Diputació de Castelló reafirma el seu compromís amb les arts plàstiques mitjançant la convocatòria d'aquest certamen que aconseguix la seua nova edició
N. C.
La Diputació de Castelló torna a apostar per la cultura amb la convocatòria del Certamen Internacional d’Aquarel·la Gabriel Puig Roda 2026, una cita ja consolidada com una de les més destacades dins del panorama artístic nacional. Esta nova edició arriba amb unes bases continuistes que reforcen la participació, la qualitat i la projecció dels artistes.
Un certamen d’aquarel·la amb projecció nacional
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que «iniciatives com esta promouen el talent, dinamitzen l’economia local i ens permeten valorar el que tenim». A més, ha posat en valor el treball de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, entitat organitzadora del concurs, per la seua «incansable dedicació».
El Certamen Puig Roda, creat en 2009, s’ha convertit en una referència dins del món de l’aquarel·la, una tècnica artística exigent que destaca per la seua transparència, immediatesa i domini de la llum. Al llarg de les seues edicions, ha configurat un palmarés amb artistes reconeguts, consolidant el seu prestigi.
Bases del Certamen Puig Roda: com funciona el concurs
El concurs manté el seu format en dos fases diferenciades, pensat per facilitar la participació i garantir una selecció de qualitat:
- Primera fase telemàtica: els artistes hauran de presentar les seues obres en format digital.
- Selecció prèvia: el jurat triarà un màxim de 20 obres finalistes.
- Segona fase presencial: els seleccionats enviaran físicament les seues aquarel·les per a la valoració final.
El veredicte del jurat es donarà a conéixer durant La Nit de la Cultura, que se celebrarà el divendres 27 de novembre de 2026.
Premi del Certamen Puig Roda 2026
El certamen compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros per a l’obra guanyadora, a més d’un guardó exclusiu: una estatueta en bronze dissenyada per l’escultor José Córdoba. Este reconeixement reforça el prestigi del concurs i el seu paper en la promoció de les arts plàstiques.
Terminis d’inscripció i participació
Els artistes interessats en participar en el Certamen Puig Roda 2026 hauran de tindre en compte les següents dates clau:
- Presentació telemàtica d’obres: fins al 30 de setembre de 2026
- Enviament d’obres finalistes: fins al 31 d’octubre de 2026
Les inscripcions es realitzen a través del correu electrònic habilitat per l’organització, i les bases completes es poden consultar en la web de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs.
Exposició dels finalistes i votació popular
Durant el mes de novembre, les obres seleccionades s’exposaran a la sala de l’entitat organitzadora. Esta mostra permetrà al públic conéixer de prop les creacions finalistes i participar en la votació, aportant una dimensió oberta i participativa al certamen.
Un impuls cultural i econòmic per a Castelló
El diputat Alejandro Clausell ha definit el certamen com «una oportunitat per a reafirmar el compromís amb la bellesa, el coneixement i la creativitat», destacant també la seua capacitat per a situar Castelló en el mapa cultural nacional.
Un espai obert al talent
Des de la Diputació s’anima tant a artistes com a ciutadania a formar part d’esta iniciativa, considerada ja una cita imprescindible. El Certamen Puig Roda no sols impulsa la creació artística, sinó que també actua com a motor de dinamització cultural i econòmica en el territori.
Amb esta nova edició, el concurs reafirma la seua aposta per la qualitat i continua consolidant-se com un dels grans referents de l’aquarel·la a Espanya.
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- La historia del exjugador de Europa League que hoy preside un club del fútbol regional de Castellón:"«Llegué a España buscando una nueva etapa»
- Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10
- La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos