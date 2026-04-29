Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva droga CastellónEnsayo del eclipse solarDesprendimiento Casino AntiguoObras CastaliaRestaurante aeroclubCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

Certamen Puig Roda 2026: bases, premis i com participar en el concurs internacional d’aquarel·la de Castelló

La Diputació de Castelló reafirma el seu compromís amb les arts plàstiques mitjançant la convocatòria d'aquest certamen que aconseguix la seua nova edició

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha presentat les bases de la nova edició del certamen d'aquarel·la. / Javier Vilar

N. C.

La Diputació de Castelló torna a apostar per la cultura amb la convocatòria del Certamen Internacional d’Aquarel·la Gabriel Puig Roda 2026, una cita ja consolidada com una de les més destacades dins del panorama artístic nacional. Esta nova edició arriba amb unes bases continuistes que reforcen la participació, la qualitat i la projecció dels artistes.

Un certamen d’aquarel·la amb projecció nacional

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que «iniciatives com esta promouen el talent, dinamitzen l’economia local i ens permeten valorar el que tenim». A més, ha posat en valor el treball de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, entitat organitzadora del concurs, per la seua «incansable dedicació».

El Certamen Puig Roda, creat en 2009, s’ha convertit en una referència dins del món de l’aquarel·la, una tècnica artística exigent que destaca per la seua transparència, immediatesa i domini de la llum. Al llarg de les seues edicions, ha configurat un palmarés amb artistes reconeguts, consolidant el seu prestigi.

Imatge de la gal·la de lliurament del guardó a Gloria Martínez en l'edició de l'any passat. / MEDITERRÁNEO

Bases del Certamen Puig Roda: com funciona el concurs

El concurs manté el seu format en dos fases diferenciades, pensat per facilitar la participació i garantir una selecció de qualitat:

  • Primera fase telemàtica: els artistes hauran de presentar les seues obres en format digital.
  • Selecció prèvia: el jurat triarà un màxim de 20 obres finalistes.
  • Segona fase presencial: els seleccionats enviaran físicament les seues aquarel·les per a la valoració final.

El veredicte del jurat es donarà a conéixer durant La Nit de la Cultura, que se celebrarà el divendres 27 de novembre de 2026.

Premi del Certamen Puig Roda 2026

El certamen compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros per a l’obra guanyadora, a més d’un guardó exclusiu: una estatueta en bronze dissenyada per l’escultor José Córdoba. Este reconeixement reforça el prestigi del concurs i el seu paper en la promoció de les arts plàstiques.

Terminis d’inscripció i participació

Els artistes interessats en participar en el Certamen Puig Roda 2026 hauran de tindre en compte les següents dates clau:

  • Presentació telemàtica d’obres: fins al 30 de setembre de 2026
  • Enviament d’obres finalistes: fins al 31 d’octubre de 2026

Les inscripcions es realitzen a través del correu electrònic habilitat per l’organització, i les bases completes es poden consultar en la web de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Exposició dels finalistes i votació popular

Durant el mes de novembre, les obres seleccionades s’exposaran a la sala de l’entitat organitzadora. Esta mostra permetrà al públic conéixer de prop les creacions finalistes i participar en la votació, aportant una dimensió oberta i participativa al certamen.

Un impuls cultural i econòmic per a Castelló

El diputat Alejandro Clausell ha definit el certamen com «una oportunitat per a reafirmar el compromís amb la bellesa, el coneixement i la creativitat», destacant també la seua capacitat per a situar Castelló en el mapa cultural nacional.

Un espai obert al talent

Des de la Diputació s’anima tant a artistes com a ciutadania a formar part d’esta iniciativa, considerada ja una cita imprescindible. El Certamen Puig Roda no sols impulsa la creació artística, sinó que també actua com a motor de dinamització cultural i econòmica en el territori.

Amb esta nova edició, el concurs reafirma la seua aposta per la qualitat i continua consolidant-se com un dels grans referents de l’aquarel·la a Espanya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents