REPORTATGE
Henri Bouché, el llegat que va obrir la universitat a tota la província de Castelló: la UNED de Vila-real li ret homenatge
El professor va estar lligat al centre universitari durant 25 anys i, entre d'altres, va llançar una capdavantera iniciativa per la gent gran
El dimarts, 28 d'abril, no ha estat un dia qualsevol per a la UNED de Castelló, amb seu a Vila-real. Ha estat un dia de memòria, de gratitud i de reconeixement. En un acte íntim i profundament emotiu celebrat al seu domicili, Henri Bouché ha rebut una placa que honra tota una vida dedicada a la UNED i a acostar l’educació a qui més la necessitava.
La trajectòria d'aquest centre universitari a la província de Castelló és, en gran manera, el reflex d’una visió avançada al seu temps. Una visió que va iniciar Bouché, figura clau durant 25 anys al capdavant de la institució, i que hui troba continuïtat en una nova etapa marcada per la mateixa vocació de servei públic, innovació educativa i compromís social.
Henri Bouché va ser el gran impulsor d’un model universitari obert, pròxim i transformador. La seua aposta pel programa UNED Sènior, iniciat a Vila-real quan encara era una iniciativa pràcticament desconeguda, va suposar un punt d’inflexió en la concepció de l’educació per a persones majors.
Lideratge clar
Gràcies al seu lideratge, aquest programa no només va arrelar a la província de Castelló, sinó que posteriorment es va estendre per tot Espanya, fins a convertir-se en un referent de l’envelliment actiu i la formació universitària al llarg de la vida.
El seu llegat també es materialitza en el creixement estructural de la UNED al territori. La consolidació de l’actual seu de Vila-real, fruit de la seua capacitat de gestió i de col·laboració institucional, així com l’impuls d’iniciatives en municipis com Benicarló, van marcar les bases d’una universitat més accessible, sòlida i connectada amb el seu entorn.
Hui, la UNED de Castelló continua avançant sobre aquests mateixos fonaments. Sota la direcció d’Alejandro Ribes Ferrer, la institució està reforçant i ampliant els programes que en el seu dia van definir el projecte de Bouché, especialment el desenvolupament i l’expansió de l'oferta sènior. Tanmateix, s’estan recuperant i enfortint les relacions institucionals que van fer possible el creixement de la UNED en les seues primeres etapes, consolidant una xarxa de col·laboració al servei de la ciutadania.
Evolució coherent
Aquesta nova etapa no suposa una ruptura, sinó una evolució coherent d’un mateix projecte. Una continuïtat basada en valors compartits: l’educació com a dret, la universitat com a servei públic i el coneixement com a eina d’inclusió.
"El reconeixement a la tasca d'Henri Bouché no és només un exercici de memòria, sinó també una reafirmació del camí emprés. Un camí que hui continua més vigent que mai", expliquen desde el centre. "Perquè quan una visió és sòlida, transcendeix les persones i es converteix en llegat. I a Castelló, aquest llegat no només perdura: continua creixent", afegeixen.
