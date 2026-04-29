L'alumne de l’IES Jaume I de Borriana Mario Martínez Luna obté medalla d'or en l'Olimpíada Espanyola de Física i es classifica per a la prova iberoamericana

Mario Martínez també ha obtingut medalla de plata en la fase nacional de l'Olimpíada de Química, en la qual també ha aconseguit medalla de bronze l'alumne de l'IES Maestrat Iván Beltrán Plata

Ramón Pérez

Castelló

Mario Martínez Luna, estudiant de l'IES Jaume I de Borriana, ha sigut un dels deu alumnes guardonats amb medalla d'or en la XXXVII Olimpíada Espanyola de Física, celebrada a Saragossa aquest mes d'abril. Aquest reconeixement el situa entre els deu millors estudiants de Física del país i li permetrà formar part de la delegació espanyola que participarà en l'Olimpíada Iberoamericana de Física, que tindrà lloc el pròxim mes de setembre a la ciutat de João Pessoa al Brasil.

Olimpiada Física grup / DIEGO SANZ FELIPE

En aquesta fase nacional van participar un total de 98 estudiants de tot Espanya, seleccionats entre el millor alumnat de 1r i 2n de batxillerat. La competició va incloure una prova pràctica en la qual l'alumnat havia de mesurar la pressió atmosfèrica mitjançant un dispositiu senzill, i una prova teòrica amb problemes relacionats amb el moviment ferroviari, els anells de Saturn i el salt de longitud en l'antiga Grècia.

A més del seu èxit en Física, Mario Martínez Luna ha destacat també en les Olimpíades de Química, on ha obtingut una medalla de plata en la fase nacional, celebrada del 24 al 26 d'abril a Alacant. En aquesta mateixa competició, Iván Beltrán Plata, de l'IES Maestrat de Sant Mateu i guanyador de la fase local a Castelló, ha aconseguit una medalla de bronze, consolidant així l'alt nivell de l'estudiantat de la província en l'àmbit de les ciències.

