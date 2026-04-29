Eleccions al rectorat
Jesús Lancis presenta el seu projecte per liderar l’UJI: equip paritari, IA i menys burocràcia
L'únic candidat a substituir a Eva Alcón al capdavant del rectorat presenta les persones que l'acompanyen a la seua candidatura
La Universitat Jaume I ha donat per iniciada, aquest dimecres, la campanya de les eleccions de claustre i rectorat amb la presentació de la candidatura de Jesús Lancis, catedràtic d'Óptica i únic aspirant a substituir a Eva Alcón al front del rectorat del centre universitari de Castelló.
Així, Lancis ha presentat davant la comunitat universitària el projecte de govern amb el qual concorre a les eleccions per al període 2026-2032. L’acte, celebrat amb l’aforament complet, ha servit per a donar a conéixer el programa Construïm futur, que Lancis defineix com un document viu i obert.
Durant la sessió, el candidat ha subratllat que la seua candidatura afronta amb entusiasme els reptes de futur de la universitat, especialment davant el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) i els diferents desafiaments globals. En este sentit, ha defensat una docència transformadora perquè l’estudiantat siga un agent crític, al costat d’una investigació d’alt impacte capaç de generar un progrés tangible en la societat.
Lancis també ha posat l’accent en la necessitat d’una governança àgil, basada en una administració digital i transparent que reduïsca les traves burocràtiques i es pose al servei de la gestió i la investigació. Així mateix, el programa destaca el talent i el benestar com l’actiu més valuós de la institució, amb mesures per a fomentar la igualtat, la diversitat i la conciliació en un campus que siga referent de sostenibilitat i punt de trobada per a la promoció de la cultura. Segons ha destacat el candidat, "construir el futur exigeix posar les persones en el centre de les accions de govern".
Equip paritari
Un dels moments centrals de l’acte ha sigut la presentació de l’equip que acompanyarà Jesús Lancis en esta candidatura al Rectorat de l’UJI. Es tracta d’un grup format per 12 persones, set dones i cinc homes, una composició que reflecteix una clara aposta per la paritat. L’estructura, marcada també per la transversalitat disciplinària, s’organitza en nou vicerectorats, dos delegats del rector i una secretaria general.
L’equip està format per Francesc Esteve, en el vicerectorat de Docència i Estudiantat; Pilar Ezpeleta, en el vicerectorat de Titulacions i Internacionalització; Azucena García, en el vicerectorat d’Investigació; M. Luisa Flor, en el vicerectorat de Transferència, Innovació i Territori; Susana Miquel, en el vicerectorat de Comunicació i Participació; Lola Martínez, en el vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Vida Universitària; Raquel Agost, en el vicerectorat de Cultura i Compromís Social; Ximo Beltrán, en el vicerectorat de Personal i Planificació Acadèmica; Iván Barreda, en el vicerectorat d’Economia, Qualitat i Planificació Estratègica; Modesto Fabra, com a delegat del rector per a l’Estratègia Digital i la Intel·ligència Artificial; Ramón Feenstra, com a delegat del rector per a la Direcció del Gabinet, la Ciència Oberta i la Integritat; i Andrea Planchadell, en la Secretaria General.
La proposta de govern combina la renovació acadèmica amb una experiència consolidada en la gestió universitària, amb l’objectiu d’assegurar un relleu generacional i una gestió eficaç des del primer moment. El candidat ha conclòs que es tracta d’un equip preparat per a treballar amb entusiasme i rigor.
Finalment, Jesús Lancis ha incidit en el seu desig que la campanya siga un espai de diàleg amb el conjunt de col·lectius de la Universitat Jaume I, que permeta millorar les propostes presentades i establir unes bases sòlides sobre les quals construir el projecte col·lectiu d’universitat.
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- La historia del exjugador de Europa League que hoy preside un club del fútbol regional de Castellón:"«Llegué a España buscando una nueva etapa»
- Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10
- La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura