Máximo Huerta desborda la Fira del Llibre de Castelló amb la seua novel·la 'Mamá está dormida'
L'autor ha congregat a milers de lectors en el parc Ribalta, consolidant la cita literària com una de les més exitoses.
La Fira del Llibre de Castelló ha viscut una de les seues jornades més multitudinàries amb la visita de Máximo Huerta, qui ha protagonitzat una massiva signatura d’exemplars de Mamá está dormida, la seua última novel·la, convertida ja en un autèntic fenomen editorial i que suma cinc edicions.
El parc Ribalta s’ha omplit des de primeres hores de la vesprada amb llargues cues de lectors que no han volgut perdre l’oportunitat d’aconseguir una dedicatòria personal de l’autor. L’expectació s’ha mantingut durant tota la jornada, amb un flux constant de públic de totes les edats que ha consolidat aquesta edició com una de les més exitoses dels últims anys.
Una resposta massiva del públic
El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat que «Castelló està vivint una fira capaç d’emocionar, atraure grans noms i convertir el Ribalta en un verdader bosc de les lletres». A més, ha remarcat que «la Fira del Llibre està demostrant que Castelló té gana de cultura, de llibres i de trobades amb autors que emocionen».
L’afluència registrada durant la signatura de Huerta reforça el salt qualitatiu d’un esdeveniment que s’ha consolidat com una cita literària de primer nivell, amb una programació diversa i pensada per a tots els públics.
Una jornada plena d’activitat cultural
Més enllà de la presència de Huerta, la jornada ha estat marcada per una intensa activitat des del matí. Tallers infantils, contacontes i propostes de dinamització lectora han convertit el recinte en un espai viu i participatiu.
Durant la vesprada, les activitats han continuat amb sessions com Cuentaclásicos i presentacions literàries destacades com Rascaparets, de Julià Guillamón, o Lo inesperado, de Pedro Simón. Paral·lelament, les casetes han mantingut un ritme constant de signatures amb autors al llarg de tot el dia.
Una història íntima que connecta amb milers de lectors
Durant la seua visita, Huerta ha expressat la seua satisfacció per l’acollida del públic de Castelló i ha reconegut que mai hauria imaginat que una experiència tan personal com la malaltia de la seua mare es convertira en un dels llibres més venuts de la seua trajectòria.
Mamá está dormida aborda la cura, l’amor absolut i la fragilitat de la ment des d’una perspectiva íntima. Tot i el component fictici de la narració, l’origen real del relat ha permés que l’obra connecte profundament amb els lectors, que la descriuen com a commovedora, pròxima i intensa.
En paraules de Sales, «autors com Máximo Huerta ens recorden que els llibres no sols es lligen, també acompanyen, consolen i ajuden a posar paraules a emocions que moltes vegades compartim en silenci».
Recta final amb grans noms de la literatura
La programació de la fira continuarà amb la participació de figures destacades com Antonio Mercero, integrant del fenomen literari Carmen Mola, i Juan del Val, guanyador del Premi Planeta 2025. També serà present Rosario Raro, Premi Azorín de Novel·la 2025.
Amb més de 180 autors, 28 casetes i activitats fins al 3 de maig, la Fira del Llibre de Castelló confirma el seu creixement i consolida el Parc Ribalta com un dels grans punts de trobada cultural de la ciutat.
Castelló, capital literària per uns dies
La resposta del públic i la qualitat del cartell reforcen el paper de Castelló com a ciutat que aposta per la cultura i la literatura. La fira entra ara en la seua recta final mantenint l’interés i l’afluència, en una edició que ja pot considerar-se històrica.
