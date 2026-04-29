DATA HISTÒRICA
El PP commemora els 25 anys de l'Hospital de la Plana "cuidant a Vila-real"
Els populats han analitzat, en un acte celebrat al Gran Casino, el passat, present i futur del centre hospitalari
El Partit Popular de Vila-real ha celebrataquest dimecres un acte en el Gran Casino per a commemorar el 25é aniversari de l'obertura de l'Hospital de la Plana, “una infraestructura que va suposar un abans i un després per a la ciutat, millorant de manera notable l'atenció sanitària per als vila-realencs i generant noves oportunitats de futur”. “L'aposta decidida i valenta del PP per situar a Vila-real aquest hospital és una bona mostra de com amb convicció, treball i dedicació es pot transformar la ciutat i millorar la vida dels nostres veïns”, ha assenyalat el president i portaveu dels populars, Adrián Casabó.
Sota el títol 25 anys cuidant de Vila-real, en l'acte ha intervingut també l'exalcalde Manuel Vilanova, qui ha relatat tots els obstacles que degueren superar-se per a aconseguir que l'Hospital de la Plana se situara a Vila-real i també la satisfacció que va suposar la seua obertura l'any 2000. L'exconseller Alejandro Font de Mora, qui en aquell moment era portaveu del Grup Popular en les Corts, ha recordat els debats sobre aquest assumpte i fins i tot ha assenyalat com "el PSOE s'oposava al fet que aquest hospital arribara a la nostra ciutat".
Situació actual
Finalment, l'actual gerent de l'Hospital de la Plana, Ana Gimeno, ha analitzat la situació del centre hospitalari en aquest momemnts, alhora que ha donat compte de les inversions que per valor de més de 25 milions d'euros estan previstes i que permetran la construcció d'un nou edifici de consultes externes i l'ampliació de l'UCI.
“És una gran notícia per a Vila-real que el nostre hospital continue creixent i millorant les seues instal·lacions, però tampoc volem oblidar-nos d'aquells que amb el seu treball van fer possible que hui gaudim d'aquest hospital de referència i de tots els professionals que durant aquests 25 anys s'han esforçat per a oferir una atenció pròxima i de qualitat”, ha conclòs Casabó.
