La Vall d'Uixó omplirà els carrers de folklore, cultura i convivència amb la tercera edició de Mostra'm

Se celebrarà del 16 al 24 de maig amb activitats per a visibilitzar la diversitat, trencar estereotips i enfortir la cohesió social

Foto de família de l'acte de presentació de la mostra intercultural. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Vall d'Uixó

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha presentat la tercera edició de Mostra’m, la mostra intercultural del municipi, que se celebrarà del 16 al 24 de maig amb una completa programació d’activitats orientades a posar en valor la diversitat cultural, la convivència i la riquesa social que aporten les diferents comunitats presents a la ciutat.

Esta iniciativa va nàixer amb l’objectiu de treballar el concepte d’interculturalitat, lligat a la convivència ciutadana entre persones de diferents orígens i cultures, i se celebra entorn del Dia Mundial de la Diversitat Cultural, que es commemora el 21 de maig.

Activitats que inclourà Mostra'm. / Mediterráneo

El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, ha destacat que Mostra’m és “un espai per a reconéixer que totes les cultures poden viure i conviure en un mateix poble”. En este sentit, ha remarcat que “som una ciutat acollidora, sempre ho hem sigut, i hui més que mai cal demostrar-ho”. Així, ha agraït la implicació de totes les associacions i entitats participants, especialment d’aquelles que agrupen persones d’altres orígens i que “han fet seu este programa i el fan créixer any rere any”.

La programació arrancarà el dissabte 16 de maig, de 10.30 a 13.30 hores, amb la desfilada i mostra de folklore internacional, una de les activitats més emblemàtiques i que enguany es potencia. La cercavila eixirà des de la plaça del Centre i finalitzarà a la plaça del Parc, on es realitzaran actuacions musicals i culturals de diferents països i col·lectius.

Durant la resta de la setmana s’han organitzat nombroses activitats com cinefòrum, tertúlia de dones, fira d’ONG, taller de cuina intercultural, mural participatiu per la interculturalitat, teatre familiar, exposició col·lectiva i una competició intercultural de futbol, entre altres propostes obertes a tota la ciutadania.

El regidor ha assenyalat que “estem construint una ciutat per a totes i tots, on cabem totes i tots”, i ha explicat que este programa pretén “llevar etiquetes i estereotips, i rellançar els valors de l’estima, el respecte i la convivència”.

