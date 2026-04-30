La Vall d’Uixó inicia una campanya intensiva contra rosegadors i insectes
El treballs han començat pel Parc del Polígon 3 i els seus voltants, on també s’estan realitzant tasques de desbrossament i adequació de la jardineria
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha iniciat una campanya intensiva contra els rosegadors i insectes, davant l’augment de les temperatures i la proximitat de l’estiu. Així, aquesta intensificació del tractament de plagues ha començat pel Parc del Polígon 3 i els seus voltants, on també s’estan realitzant treballs de desbrossament i adequació de la jardineria. Però les actuacions arribaran a tot el municipi en les pròximes setmanes.
Des d’octubre, la nova empresa concessionària del servei de control de plagues està realitzant un tractament preventiu específic contra insectes i rosegadors, com ara paneroles i rates. A més d’haver-se incrementat la freqüència dels treballs, s’està fent un control exhaustiu de tots els punts d’actuació “amb un mapa geolocalitzat amb l’estat de cada zona”, tal com ha explicat el regidor de Sanitat, Jorge García.
Col·laboració ciutadana
Al Parc del Polígon 3 s’han instal·lat trampes amb raticida amb aspecte de pedra, que no es poden tocar ni manipular. Així mateix, l’edil ha apel·lat a la col·laboració ciutadana perquè aquests tractaments siguen “més efectius i duradors”. Per a això cal seguir uns consells senzills: evitar l’aigua estancada en habitatges, no deixar restes de menjar als parcs i espais públics, no alimentar coloms ni gats —excepte les persones autoritzades en les colònies felines— i mantindre els solars nets i tancats.
Aquesta campanya intensiva té com a objectiu “reduir la població de rosegadors i insectes”, especialment en un any d’“especial risc”, atés que “les altes temperatures han arribat prompte i l’hivern ha sigut més plujós de l’habitual”. La ciutadania que detecte un focus ha de contactar amb la Regidoria de Sanitat o presentar una instància perquè quede constància i l’Ajuntament puga “actuar de manera immediata”, ha finalitzat García.
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón
- La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
- Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
- Detenido un hombre por apuñalar a su compañero de piso en Castelló
- Clasificación y calculadora de Segunda División: Haz tus pronósticos y averigua cómo quedarán los ascensos y los descensos
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València