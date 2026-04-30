La Vall d’Uixó inicia una campanya intensiva contra rosegadors i insectes

El treballs han començat pel Parc del Polígon 3 i els seus voltants, on també s’estan realitzant tasques de desbrossament i adequació de la jardineria

Els treballs per a lluitar contra els rosegadors i els insectes ha començat al parc del Polígon 3 de la Vall d'Uixó. han iniciado en el parque del Polígono 3 de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha iniciat una campanya intensiva contra els rosegadors i insectes, davant l’augment de les temperatures i la proximitat de l’estiu. Així, aquesta intensificació del tractament de plagues ha començat pel Parc del Polígon 3 i els seus voltants, on també s’estan realitzant treballs de desbrossament i adequació de la jardineria. Però les actuacions arribaran a tot el municipi en les pròximes setmanes.

Des d’octubre, la nova empresa concessionària del servei de control de plagues està realitzant un tractament preventiu específic contra insectes i rosegadors, com ara paneroles i rates. A més d’haver-se incrementat la freqüència dels treballs, s’està fent un control exhaustiu de tots els punts d’actuació “amb un mapa geolocalitzat amb l’estat de cada zona”, tal com ha explicat el regidor de Sanitat, Jorge García.

Col·laboració ciutadana

Al Parc del Polígon 3 s’han instal·lat trampes amb raticida amb aspecte de pedra, que no es poden tocar ni manipular. Així mateix, l’edil ha apel·lat a la col·laboració ciutadana perquè aquests tractaments siguen “més efectius i duradors”. Per a això cal seguir uns consells senzills: evitar l’aigua estancada en habitatges, no deixar restes de menjar als parcs i espais públics, no alimentar coloms ni gats —excepte les persones autoritzades en les colònies felines— i mantindre els solars nets i tancats.

Aquesta campanya intensiva té com a objectiu “reduir la població de rosegadors i insectes”, especialment en un any d’“especial risc”, atés que “les altes temperatures han arribat prompte i l’hivern ha sigut més plujós de l’habitual”. La ciutadania que detecte un focus ha de contactar amb la Regidoria de Sanitat o presentar una instància perquè quede constància i l’Ajuntament puga “actuar de manera immediata”, ha finalitzat García.

