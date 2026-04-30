Restringeixen el creuament de la desembocadura del Millars per la platja per protegir la cria del xatrac menut
El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars actua a partir de les observacions del GER i, amb autorització de Costes, delimita la zona fins a l’agost amb la seua brigada de manteniment
El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha establit la prohibició de pas a peu per la zona de la desembocadura, amb l’objectiu de protegir la colònia de xatrac menut que ja es troba en període de nidificació i cria.
La mesura, que es mantindrà fins al mes d’agost, implica que no es pot creuar la desembocadura per la vora de la mar ni entre Burriana i Almassora per la platja de les Goles. El tram de platja de la Gola Sud estarà tancat, restringit temporalment fins a l’agost. Per tant, no es pot creuar d’un costat a l’altre de la desembocadura per la platja, ja que es tracta d’una zona especialment sensible durant el període reproductor.
Esta actuació s’ha impulsat a partir de les observacions realitzades pel Grup d’Estudi dels Rapinyaires (GER) i la Guarderia Rural del Consorci, que ha detectat la presència d’exemplars nidificant en este espai. El xatrac menut és una espècie protegida que fa els nius directament sobre la grava, fet que la fa especialment vulnerable a qualsevol molèstia.
Per a fer efectiva la protecció, la brigada de manteniment del Consorci ha sigut l’encarregada d’instal·lar les tanques provisionals i la cartelleria informativa en els punts més sensibles, delimitant així les àrees de nidificació i advertint de les restriccions d’accés durant tot el període de cria.
Autorització de Costes
La intervenció compta amb l’autorització del Servei Provincial de Costes, atés que es tracta d’una actuació en domini públic marítim-terrestre, i respon a criteris de conservació ambiental i protecció de la biodiversitat.
El Consorci recorda que durant estos mesos la presència de persones o animals domèstics pot provocar l’abandonament dels nius i comprometre la supervivència de les cries. Per això, es demana a la ciutadania que respecte la senyalització i evite accedir a les zones delimitades.
Com a alternativa per a creuar d’un terme municipal a l’altre, es recomana utilitzar el pas de la Cossa, que connecta els camins de Santa Bàrbara, a Burriana, i Marjalet, a Almassora.
Des del Consorci es fa una crida a la responsabilitat col·lectiva per a compatibilitzar l’ús públic de l’espai amb la protecció dels seus valors naturals, especialment en una època clau per a moltes espècies.
