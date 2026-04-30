Es noticia
Anabel Alonso protagonitza 'La mujer rota' en el Teatre Principal de Castelló

L'Institut Valencià de Cultura presenta l'adaptació teatral de l'obra de Simone de Beauvoir, una reflexió sobre la soledat i les emocions

Anabel Alonso puja a l'escenari del Teatre Principal de Castelló aquest 2 de maig amb l'obra 'La mujer rota'. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

El Teatre Principal de Castelló continua ampliant la seua programació cultural amb una de les propostes més destacades de la temporada de primavera. L’espai de l’Institut Valencià de Cultura presenta el 2 de maig, a les 19.00 hores, l’adaptació teatral de La mujer rota, una de les obres més representatives de la pensadora i escriptora Simone de Beauvoir.

Una reflexió escènica sobre la solitud i les emocions

Amb una posada en escena que apel·la directament a l’espectador, la peça situa l’acció en la nit de Cap d’Any. La protagonista, Murielle, interpretada per Anabel Alonso, roman sola a casa mentre, a l’altra banda de les parets, la celebració col·lectiva esclata amb brindis i rialles.

Anabel Alonso protagonitza una de les obres més destacades de la temporada teatral a Castelló. / MEDITERRÁNEO

En aquest context, el personatge travessa una llarga vigília marcada per l’aparició de records que emergeixen amb una lucidesa implacable. El passat i el present es confronten en un relat que exposa un futur incert i carregat de fragilitat emocional.

La proposta dramatúrgica posa el focus en:

  • La solitud com a experiència vital
  • Les expectatives socials que condicionen les relacions
  • La fragilitat dels vincles humans

Beauvoir construeix així un relat que convida el públic a reconéixer-se tant en els silencis com en les paraules, en una experiència teatral de gran càrrega introspectiva.

Una coproducció amb mirada contemporània

Aquesta versió escènica és fruit de la col·laboració entre Lazona, TIDI i Labaska64, sota la direcció de Heidi Steinhardt. La proposta s’integra dins de la programació d’abonament de primavera del teatre castellonenc.

Les últimes entrades per a la funció es troben disponibles tant en taquilla com en la pàgina web de l’IVC.

Peníscola aposta pel cinema durant el mes de maig

Paral·lelament, l’Institut Valencià de Cultura reforça la seua oferta audiovisual amb una programació estable al Palau de Congressos de Peníscola.

Cartellera destacada de maig

  • 2 i 3 de maig: El último vikingo, dirigida per Anders Thomas Jensen, presenta una història de dos germans immersos en la recerca d’uns diners robats.
  • 9 i 10 de maig: Tres adioses, l’última pel·lícula de Isabel Coixet, adapta l’obra pòstuma de Michela Murgia i reflexiona sobre tres moments de comiat que marquen la vida de la protagonista.
  • 23 i 24 de maig: El agente secreto, producció brasilera que tanca la programació mensual.

Les projeccions tindran lloc els dissabtes en versió doblada al castellà, mentre que els diumenges es podran veure en versió original subtitulada.

Noticias relacionadas y más

El cinema internacional cobra protagonisme en la programació del Palau de Congressos de Peníscola. / Rolf Konow

Amb aquesta doble proposta de teatre i cinema, la programació cultural valenciana consolida una oferta diversa que combina grans noms de l’escena internacional amb produccions contemporànies per a tots els públics.

