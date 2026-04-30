La FUE-UJI mostra el seu paper com a enllaç entre la Universitat i l'entorn socioeconòmic
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) ha celebrat la reunió del Ple del seu Patronat, en la qual s'ha presentat la Memòria d'Activitats 2025 i els Comptes Anuals de l'entitat.
Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I i presidenta de la FUE-UJI, ha obert la sessió davant més de quaranta representants patrons i ha destacat, en la seua última reunió del Patronat com a presidenta de la Fundació, que «com a espai de connexió i trobada amb el nostre entorn, m'agradaria posar en relleu la important labor desenvolupada en aquests últims anys per l'equip de la Fundació, donant suport a la Universitat i potenciant la incorporació de noves organitzacions que aporten valor afegit al projecte universitari». En aquest sentit, ha assenyalat que en 2025 es va integrar en el Patronat de la FUE-UJI l'empresa Kerakoll, amb la qual sumen 34 empreses i entitats, «una xifra molt rellevant que demostra la fortalesa de la FUE-UJI».
Darrera reunió com a presidenta
En referència al seu període com a presidenta de la FUE-UJI, Eva Alcón ha subratllat «la significativa tasca en l'impuls d'accions destinades a la formació continuada i l'especialització professional». Així, ha destacat la gestió de les microcredencials, «una oferta formativa flexible i adaptada a les demandes de la societat». Així mateix, ha esmentat «el suport de l’EUROFUE-UJI en el posicionament internacional de la investigació generada pels nostres grups d'investigació. En l'àmbit europeu, en els últims anys, des d’EUROFUE-UJI s'ha treballat amb 84 grups d'investigació i instituts universitaris per a la seua participació en projectes europeus d'R+D+I, contribuint a més a la preparació de 60 propostes», ha apuntat.
Formació
En l'àrea de formació, la FUE-UJI va gestionar 70 programes formatius que van sumar més de 590 alumnes, i destaca el suport en el desplegament del Pla Microcreds UJI, amb la gestió de 23 microcredencials, amb 742 persones matriculades. Pel que respecta al Programa de Pràctiques Acadèmiques Extracurriculars de l’estudiantat de l'UJI, es van gestionar 46 estades en pràctiques i es van signar 126 nous convenis amb empreses i entitats.
Jornades
Durant el 2025 la FUE-UJI va participar en l'organització de 13 jornades i congressos científics amb un total de 1.158 assistents, entre els quals cal destacar la celebració del Congrés Internacional de Turisme Universitat-Empresa en la seua vint-i-vuitena edició.
Investigació i Erasmus
L'oficina EUROFUE-UJI ha assessorat grups d'investigació UJI en la presentació de set propostes de projectes en el marc dels programes europeus Erasmus+ i Horitzó Europa, ha donat suport a l'organització de les Jornades Horitzó Europa i Erasmus+, i ha col·laborat amb l'UJI en l'execució del projecte institucional Erasmus+ EDUC sobre Universitats Europees que té un impacte en 200.000 estudiants, 17.500 membres del personal docent i investigador i 13.500 membres del personal d'administració i serveis.
Per part seua, Ana Olucha, presidenta executiva de la Fundació, ha exposat les dades més significatives de l'activitat desenvolupada en els últims mesos. Olucha ha posat en valor «el rol de la Fundació com a pont entre la Universitat Jaume I i un ecosistema d'empreses i entitats que són el motor per al desenvolupament de projectes molt connectats amb la realitat del teixit productiu». A més, ha agraït a les organitzacions patró i a altres organitzacions vinculades a la FUE-UJI «la confiança dipositada en el nostre treball».
A continuació, Gloria Serra, gerent de la Fundació, ha presentat els Comptes Anuals de la Fundació, amb l'informe favorable d'auditoria i un resultat positiu de l'exercici 2025.
Sebastián Pla, president del Consell Social i vicepresident de la Fundació; i Sofia Garné, secretària del Consell Social i secretària del Patronat de la FUE-UJI, també han assistit a la sessió, que ha servit per a donar compte de les iniciatives i programes impulsats per la Fundació fins al 31 de desembre de 2025.
Altres activitats
Entre les activitats del passat any, cal destacar la consolidació del programa de visites Meeting Hour FUE-UJI, dirigides a les empreses i entitats patró, un cicle que ha aconseguit les 14 edicions, amb prop de 350 assistents.
En 2025, entre les accions de promoció de l'oferta investigadora de la Universitat i de suport a la gestió de transferència de coneixement, la FUE-UJI va donar suport a l'UJI en el foment de la transferència en Ciències Humanes i Socials.
