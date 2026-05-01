El barri de Crémor acull el XXXII Concurs de Paelles de la parròquia de Sant Josep Obrer celebrant la festivitat del seu patró
En el concurs, al qual ha precedit una missa en honor a San José Obrero, s'han cuinat una trentena de paelles que han degustat quasi 500 persones i ha finalitzat amb el lliurament de premis i un tardeo musical
El tinent d’alcalde del districte oest, Vicent Sales i el regidor de Participació Ciutadana i Barris, Paco Cabañero, han assistit hui al XXXII Concurs de Paelles de la parròquia de San José Obrero, amb motiu de la celebració de la festivitat del patró d'aquesta parròquia castellonenca en aquest 1 de maig. Han estat rebuts per Joaquín Pina, superior de la comunitat de frares mercedaris que s’encarreguen d’aquesta parròquia.
Vicent Sales ha destacat que “aquesta és una jornada molt especial per a la parròquia i per al conjunt del barri, ja que està marcada per la convivència veïnal i la participació massiva”.
Missa
La celebració ha començat al matí amb la missa en Honor al patró, Sant Josep Obrer, que ha comptat amb l'animació del Cor Betsaida en la part musical. Una celebració que ha omplit també la parròquia de famílies del barri i d'altres llocs de la ciutat que han volgut també participar d'aquesta jornada festiva. Al migdia ha començat el XXXII Concurs de Paelles, que està organitzat pel Centre Juvenil “San José Obrero”.
En aquest concurs s'han cuinat unes 30 paelles que han degustat prop de 500 persones. Després del menjar de germanor, ha tingut lloc el lliurament de premis i música amb un *tardeo.
Sales ha posat l'accent que “aquesta concurs de paelles s'ha consolidat ja com un esdeveniment imprescindible i punt de trobada per a veïns i famílies de la zona. Una data molt especial per a tota la comunitat parroquial i també per al barri del Crémor”.
“Els nostres barris fan ciutat i és un orgull poder compartir una jornada de germanor i convivència en moments com ens brinda aquest Concurs de Paelles”. Sales ha posat en valor i ha agraït “el paper fonamental de les associacions veïnals, en aquest cas del Centre Juvenil de la parròquia de Sant Josep Obrer, que mantenen la participació i contribueixen cada dia a fer de Castelló una ciutat millor, una ciutat més viva”.
L'edil ha subratllat a més que “els barris estan molt presents en la gestió diària de l'Ajuntament, perquè escoltar els veïns i acompanyar-los en les seues celebracions també forma part de la manera d'entendre la política d'aquest equip de govern que lidera l'alcaldessa, Begoña Carrasco”.
Sales ha finalitzat recordant que “precisament al costat de la parròquia de San José Obrer, estem veient com s'està transformant la nostra ciutat a través de l'acció de govern. Amb exemples com la remodelació de l'entorn de l'estació d'ADIF i del CEIP Jaume I, la nova unitat d'execució de l'antiga fàbrica Dolz i la creació de noves zones verdes o la mateixa Plaza de la Mercè, enfront de la parròquia, millorant la mobilitat i la seguretat en la zona i donant resposta a les reivindicacions dels nostres veïns i veïnes”.
