El FITCarrer de Vila-real concedeix enguany el Premi Ramón Batalla al públic de les 38 edicions del festival
El guardó s’ha materialitzat aquest divendres a la plaça Major amb la presentació d’una peça escultòrica creada per Roberto Bort
El FITCarrer ha dedicat enguany el XIV Premi Ramón Batalla al públic, en reconeixement a totes les persones que han donat vida al festival al llarg de les seues 38 edicions. El guardó s’ha materialitzat aquest divendres a la plaça Major amb la presentació d’una peça escultòrica creada per Roberto Bort (Artefactum), un monument que simbolitza la pluralitat, la participació i la força col·lectiva que han fet créixer el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real.
La peça, elaborada a partir d’una pedra procedent d’instal·lacions municipals i transformada en suport artístic, incorpora el logotip del FITCarrer reinterpretat amb materials diversos. Amb aquesta obra, el festival ha volgut deixar constància física d’un reconeixement que enguany posa el focus en un element essencial però sovint invisible: el públic que ompli carrers i places, observa, participa i converteix cada funció en una experiència única.
El guardó, creat l’any 2012 per a posar en valor la tasca de persones, institucions i col·lectius vinculats a l’estudi, la investigació i la difusió de les arts en espais públics, adquireix així una dimensió especialment simbòlica.
Essència del certamen
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha assenyalat que “reconéixer el públic és reconéixer l’essència mateixa d'aquest certamen de teatre de carrer, perquè el teatre de carrer no existeix sense eixa presència que observa, participa i transforma el que passa”. Fajardo ha afegit que “cada aplaudiment, cada silenci i cada mirada formen part de l’espectacle i fan que cada funció siga única”.
La jornada inaugural del 38é FITCarrer ha combinat aquest reconeixement col·lectiu amb la celebració de les jornades professionals, que han posat el focus en l’Estatut de l’Artista i la seua reforma. En la trobada han participat Txema Urkijo, assessor del Ministeri de Cultura implicat en la redacció del document, així com Diana Bernal, Concha Ros i Vicent Colonques, que han aportat diferents mirades sobre la situació actual del sector des de l’àmbit institucional, la pràctica artística, la producció i la distribució.
En la cloenda, Fajardo ha destacat que “aquestes jornades ens han permés escoltar, compartir i entendre millor en quin punt es troba el sector, però també cap a on volem avançar”. La vicealcaldessa ha subratllat, a més, que “la cultura és treball, i com a tal necessita drets, estabilitat i reconeixement”.
Afavorir espais de trobada
D'altra banda, la directora del festival, Sara Recatalà, ha posat en valor la importància de mantindre espais de trobada com les jornades professionals, així com la dimensió col·lectiva d’un festival que connecta creació, territori i ciutadania.
Amb aquest inici, el FITCarrer referma el seu paper com a espai clau per a les arts escèniques de carrer, no sols com a aparador artístic, sinó també com a punt de trobada del sector i com a proposta cultural oberta, participativa i arrelada a la ciutat.
El festival continua durant el cap de setmana amb una programació que ompli els carrers i places de Vila-real, consolidant la ciutat com un referent en les arts de carrer.
