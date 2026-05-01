Concentració
El personal docent del IES Politècnic de Castelló es mobilitza i exigeix millores en Educació
Vaga indefinida de personal docent d'Educació
Com en altres convocatòries, part del personal de l'IES Politècnic s'ha concentrat davant del centre, l'ha rodejat i ha acabat entrant al pati amb consignes com "no a les retallades" o "educació pública de qualitat". Els docents, PAS i PAE de tota la comunitat autònoma s'estan mobilitzant per a reclamar a la Conselleria d'Educació unes "condicions mínimes" per a l'alumnat i el personal de l'educació pública. Demanen a la Conselleria "una abaixada de ràtios, una millora real de les infraestructures, una llei educativa que no perjudique la promoció del valencià, millores per als interins, l'estabilització de les plantilles, amb una cobertura regular de les baixes laborals, i una millora salarial".
Amb aquests objectius, hi ha una vaga indefinida de personal docent convocada pels sindicats d'educació majoritaris a partir de l'11 de maig. "La intenció és aturar-ho tot perquè Conselleria concedisca la importància que té a les nostres peticions. Ens aturem perquè l'alumnat de hui i del futur puga aprendre en unes condicions mínimes", afirmen algunes professores de l'IES Politècnic.
