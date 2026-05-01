Puchol II, Javi i Carlos conquisten amb autoritat el X Trofeu Villarreal CF

El trio s'imposà a Diego, Conillet i Monrabal II a la final celebrada al trinquet 'Salvador Sagols' per un clar 60-25

A la esquerra, en la part superior, els guanyadors. / FEDPICAL

Aitor Aguirre

Vila-real

La desena edició del Trofeu Villarreal CF d'escala i corda es va tancar aquest divendres al trinquet ‘Salvador Sagols’ de Vila-real amb la celebració de la gran final i la partida pel tercer lloc.

El campionat, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb el Villarreal Club de Futbol, a través de la Fundació Endavant, i l'Ajuntament de Vila-real, va arrancar el passat divendres 24 d'abril amb la disputa de les semifinals. En la gran final, l'equip format per Puchol II, Javi i Carlos es va imposar amb molta autoritat a la formació de Diego, Conillet i Monrabal II per un clar 60-25.

Com reflecteix el resultat, la partida va tindre poca història, ja que el trio de Puchol II es va avançar en l'electrònic i va afrontar el duel amb molta més confiança i encert que els seus rivals. Tot i els seus esforços, l'equip que vestia de roig no va aconseguir tancar cap joc i es va mostrar impotent davant el domini del conjunt blau marí.Els campions s'embutxacaren així el primer premi, fixat en 3.000 euros, mentre que els subcampions van emportar-se 1.500 euros.

Gran ambient en Vila-real per gaudir de la gran final. / FEDPICAL

La lluita per el terçer lloc

Pel que fa a la lluita pel tercer lloc, l'enfrontament també va tindre un clar color, en aquest cas el blau clar de la parella formada per José Salvador i Nacho. El duo es va adjudicar el bronze en aquest X Trofeu Villarreal CF i els 750 euros de premi amb una victòria per 60-25 davant Marc, Gimeno i Bueno.

La partida va tindre un inici relativament equilibrat, però prompte es va decantar a favor de la parella, més sòlida i segura al trinquet vila-realenc. L'equip amb samarreta negra no va baixar els braços, però es va mostrar impotent davant el bon joc de José Salvador i Nacho.

Entre partida i partida, els 11 pilotaris i els 2 feridors participants en aquesta desena edició del Trofeu Villarreal CF van rebre un detall per part del club groguet, consistent en una figura representativa d'una bota de futbol de color groc amb l'escut del Villarreal CF.

Tracking Pixel Contents