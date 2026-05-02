Cabanes venera a la Mare de Déu del Bon Succés amb la tradicional i multitudinària romeria a les Santes
Centenars de persones visiten l'ermita de les Santes en un dia de germanor cabanyuda
L'ermita de les Santes ha sigut de nou protagonista en el maig festiu de Cabanes. El poble de la Plana Alta celebra les festes en honor a la Mare de Déu del Bon Succés i, com és tradició, ahir dissabte es va dur a terme l'emblemàtica romeria cap a l'ermita, on descansa durant tot l'any la patrona del municipi. Centenars de persones, principalment veïnat que no ha fallat en l'ocasió, han arribat en romeria cap a les Santes, ubicat en ple paratge natural del Desert de les Palmes.
La tradicional romeria va tindre moments de gran emoció, com la dansa del 'tari-tai-ta', ball folklòric local, per part dels Festeros i Festeres 2026 al ritme de la dolçaina i tabal. Una vegada duta a terme la missa en l'honor de la 'Barranquera', els Kintos de l'any, com és habitual, van carregar la peanya de la patrona i es va iniciar el trasllat fins al poble.
El Calvari fou la destinació final d'una romeria de tornada cap al poble i, per la nit, el punt inicial de la processó de l'Entrà de Maig. La solemnitat de l'acte va agafar el testimoni protagonista, en un acte carregat d'emotivitat, on es va traslladar la imatge de la Mare de Déu fins a l'església parroquial en un passeig nocturn il·luminat amb ciris.
El divendres 1 es van encetar les festes de maig de Cabanes amb una marxa senderista i molta música: al matí, concert de la Unió Musical Santa Cecilia; i per la vesprada, 'tardeo' amb el grup local 4 de Copas.
Actes taurins i musicals
Els aficionats taurins tindran el seu espai destacat a partir de demà dilluns 4 de maig. Durant tota la setmana se succeiran entrades i eixides, bous de carrer i de plaça, embolades, bou en corda amb la penya 'Bou i corda d'Ontinyent' o exhibicions de bous feréstecs. Tot, amb la participació de les prestigioses ramaderies locals Bous la Ribera, Germán Vidal i Miguel Parejo. Aquest any, el consistori augmentarà la vigilància i protecció en els festejos taurins, amb avisos per megafonia per assegurar la coordinació amb els cossos de seguretat presents en les jornades.
Les festes de Cabanes són també un punt de trobada social. El programa inclou dies de germanor com el popular Dia de Paelles del dissabte 9 de maig. Enguany, la celebració d'aquest dia tan esperat de les Festes es trasllada al pavelló poliesportiu, ubicat en el carrer Campet, a causa dels episodis de pluja que en anys anteriors ha afectat el transcurs del dia. D'aquesta manera, s'assegura el correcte desenvolupament del Dia de Paelles i la seguretat dels músics de l'orquestra Scream que amenitzaran la vesprada.
També hi haurà activitats infantils com a parcs unflables i tallers per als més xicotets, assegurant que l'ambient festiu arribe a cada racó del municipi. La música, de nou, ha sigut i serà protagonista amb l'actuació d'orquestres com "El Llegat" ahir dissabte 2 i l'arribada de tributs de primer nivell com el d'ABBA en dijous 7 o diverses sessions de disco-mòbil a càrrec de "The End".
"Les Festes no tenen sentit sense la col·laboració i implicació de la societat de Cabanes. Cal agrair la disposició per a ajudar d'associacions, penyes, Kintos i Kintes i Festers i Festeres del 2026. Així com a tot el veïnat en general, per fer d'aquesta setmana uns dies especials per celebrar les nostres arrels i la nostra identitat com a poble", ha valorat l'alcaldessa del municipi, Virginia Martí.
La celebració no acaba el dia 10. Del 22 al 24 de maig, Cabanes celebrarà la Pasqua de Pentecosta, que inclourà el tradicional Sopar de 'pa i porta', la Nit d’Albaes i, finalment, el diumenge 24, la Romeria de retorn de la Mare de Déu del Bon Succés a la seua ermita, culminant amb una paella monumental per a tots els assistents.
