Un poble de Castelló torna a 1900
La pluja ha obligat a suspendre les activitats d'aquest dissabte pel matí però de vesprada la programació s'ha représ amb normalitat
Un poble de Castelló torna a viure un viatge en el temps amb la celebració de la seua mostra de vida tradicional, una cita emblemàtica a nivell comarcal que, des de l’any 2004, s’ha consolidat com una de les propostes culturals i turístiques més destacades.
Divendres passat, festiu nacional, va donar inici Vilafamés 1900 transformant per complet un nucli antic que ha recreat ambients, oficis i vida quotidiana de principis del segle XX. Hui tancarà l’edició del 2026 d’una mostra que glorifica les arrels de la localitat de la Plana Alta.
Vilafamés, que està catalogat com un dels pobles més bonics d’Espanya, està resistint el clima advers del cap de setmana i ha aconseguit atrapar l’atenció de centenars de visitants mitjançant una programació paral·lela a les múltiples escenes recreades.
Activitats
Activitats per a tots els públics que incloïen, entre altres, danses folklòriques, la recreació d’unes noces en l’ermita de Sant Ramon, la correguda de bous o el sorteig de les quintes.
La pluja ha obligat a suspendre la programació d'aquest dissabte pel matí, però de vesprada s'ha pogut reprendre amb normalitat i s'han succeït els actes i escenes quotidianes com els jocs tradicionals, el forn, el molí, l’escola o el treball en espart.
Carrers, places i espais públics s’han convertit en escenaris vius on este matí es continuaran descobrint, de manera immersiva, com era el dia a dia dels nostres avantpassats. Com a novetat, l’edició d’enguany s’ha ampliat a tres dies si bé hui diumenge a la vesprada no hi haurà programació.
A més, i com a exemple d’una evolució constant en la seua creativitat, s’han incorporat enguany nous espais i elements que enriquiran l’experiència del visitant, com la presència d’una cambra minutera, que permet reviure l’inici de la fotografia popular, i la recreació d’un club social, exemple com a punt de trobada i vida quotidiana de l’època.
Personatges
Personatges d’aquell temps són també protagonistes. El carter, guerrers i infermeres en la guerra de Cuba, la Guàrdia Civil, els taverners o els toreros. En este context, un dels pilars fonamentals del 1900 de Vilafamés és la gran implicació del veïnat i del teixit associatiu, que participen activament tant en la recreació d’escenes com en l’organització, aportant autenticitat i identitat pròpia a la mostra.
