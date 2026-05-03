Vila-real tanca una edició de FITCarrer en la que els artistes s'han rendit als espectadors
Tot i la pluja, els espectadors donen suport a les companyies en cadascun dels espectacles i omplin tots els escenaris del festival
Vila-real ha posat este diumenge el colofó a la 38a edició del FITCarrer, en la qual la pluja no ha pogut amb les moltes ganes de gaudir amb el millor teatre de carrer d’un públic que ha aguantat «fins al final de cada espectacle sense fer-se arrere per la pluja, han demostrat que tenen molt merescut el premi Ramón Batalla d’enguany». Així han coincidit tant la directora del festival, Sara Recatalà, com la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, en fer aquesta vesprada les primeres valoracions d’aquesta edició.
Si fa un any el FITCarrer va triplicar la presència d’espectadors, amb 1.500 persones en moltes funcions, aquesta vegada s’han mantingut aquestes xifres, tot i que Recatalà es mostrava convençuda «que si la meteorologia ens haguera acompanyat haguerem tingut una nova edició de rècord amb més públic».
Fitur
Uns espectadors entre els quals ha tornat a destacar la presència de moltes persones arribades de fora de Vila-real per a gaudir dels espectacles, no només de la resta de la Comunitat Valenciana, tal com assenyala la directora del certamen: «Hi ha un grup que ha vingut des de Terol i ens han dit que es van assabentar del festival en Fitur». A més, el FITCarrer té un gran prestigi «entre professionals d’aquest tipus d’espectacle que venen d’altres països per a conéixer el que estan fent en altres llocs», entre els quals aquesta vegada hi hagué presència d’Alemanya, Anglaterra o França.
PROFit
La gran presència de públic en aquesta nova edició, espectacle rere espectacle, també ha fet que s’haja convertit en tot un èxit la nova iniciativa PROFit, impulsada per l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) i diverses regidories de l’Ajuntament, per a aprofitar la celebració del Festival Internacional de Teatre i Arts de Carrer per a dinamitzar els restaurants de la ciutat.
La vicealcaldessa, Maria Fajardo, comentava esta vesprada la «bona rebuda d’aquesta proposta per part de veïns i visitants, que han omplit aquest cap de setmana els locals que hi han participat».
Per sort, la pluja d’aquests últims dies només ha obligat a suspendre tres de les actuacions previstes, una el dissabte pel matí i dues més eixa mateixa nit. Sara Recatalà destaca que en un d’aquests espectacles «el públic va estar increïble, van esperar fins a l’última hora, però per motius de seguretat finalment es va haver de suspendre».
Segona oportunitat
No obstant, des de la regidoria de Cultura han apuntat que tractaran de recuperar aquest estiu El peor espectáculo del mundo, de momento, una de les actuacions suspeses, però ara amb el Termet com a nou escenari.
A l’hora de destacar els millors espectacles d’aquesta nova edició, la seua coordinadora assenyala: «Entre els més impactants no pot faltar Babel, l’última proposta de Xarxa Teatre, que a més són de casa». També destaca «l’estrena d’Invisibles, el més nou de Pepa Cases Sansa-Teatre, o Gota, de Txema Muñoz, que va ser finalista dels premis Max amb un muntatge senzill però molt bonic».
En qualsevol cas, Recatalà remarca: «El millor és que cada persona amb la que parle em destaca un espectacle diferent, i això vol dir que la programació estava molt compensada i amb propostes per a molts tipus de públic».
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Ibai, necesitas un abogado deportivo para tu Rōnin FC
- Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
- La obsesión sexual del tío Toni en la secta de Vistabella: 'A mí se me llenan las piernas de luz
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora