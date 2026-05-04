Alcossebre reivindica el seu sabor amb una multitudinària VI Fira Gastronòmica
La cita, celebrada al carrer Rench, va reunir una gran afluència de públic al voltant dels tastos, les actuacions musicals i els productes de Castelló Ruta de Sabor
Alcossebre va tancar aquest diumenge la VI Fira Gastronòmica, que s’ha celebrat al carrer Rench. La vesprada del divendres i tota la jornada del dissabte van registrar una gran assistència de públic, tant als actes programats —tastos i actuacions musicals— com als punts de venda de productes de la marca Castelló Ruta de Sabor, impulsada per la Diputació de Castelló.
Durant la inauguració, l’alcalde, Francisco Juan, va destacar que “fa set anys vam apostar per aquest format d’esdeveniment per a promocionar la gastronomia, l’hostaleria i els productes de proximitat que es fabriquen al nostre entorn”. A més, va insistir que “amb aquesta fira, Alcossebre reivindica el seu caràcter obert, hospitalari i festiu”.
La inauguració va comptar també amb la presència del vicepresident de la Diputació de Castelló i diputat de Turisme, Andrés Martínez.
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Un fondo español invertirá 2,1 millones de euros en crear el segundo parque comercial de Vila-real
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Un conductor borracho causa daños de consideración en la rotonda de los cubos de la UJI