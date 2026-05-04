Alcossebre reivindica el seu sabor amb una multitudinària VI Fira Gastronòmica

La cita, celebrada al carrer Rench, va reunir una gran afluència de públic al voltant dels tastos, les actuacions musicals i els productes de Castelló Ruta de Sabor

Foto de la inauguració de la Fira Gastronòmica d'Alcossebre. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Alcossebre va tancar aquest diumenge la VI Fira Gastronòmica, que s’ha celebrat al carrer Rench. La vesprada del divendres i tota la jornada del dissabte van registrar una gran assistència de públic, tant als actes programatstastos i actuacions musicals— com als punts de venda de productes de la marca Castelló Ruta de Sabor, impulsada per la Diputació de Castelló.

Durant la inauguració, l’alcalde, Francisco Juan, va destacar que “fa set anys vam apostar per aquest format d’esdeveniment per a promocionar la gastronomia, l’hostaleria i els productes de proximitat que es fabriquen al nostre entorn”. A més, va insistir que “amb aquesta fira, Alcossebre reivindica el seu caràcter obert, hospitalari i festiu”.

La inauguració va comptar també amb la presència del vicepresident de la Diputació de Castelló i diputat de Turisme, Andrés Martínez.

