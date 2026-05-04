Festa
El campanar del Grau complix 25 anys i el districte marítim el celebra amb estos 15 actes
Del 9 de maig al 4 de juliol
El campanar i les campanes del Grau compleixen 25 anys i el districte marítim el celebra amb 15 actes. La tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, acompanyada per Albert Arrufat, sacerdot de la parròquia de Sant Pere Apòstol del Grau de Castelló, i per Leandre Escamilla, codirector de Xarxa Teatre, ha presentat la programació especial organitzada, una celebració que es desenvoluparà entre el 9 de maig i el 4 de juliol i que retrà homenatge a un dels símbols més estimats del districte marítim.
Es tracta de una programació molt especial, que s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració entre la tinença d'Alcaldia, la parròquia i diferents col·lectius culturals i tradicionals del Grau i està pensada per a posar en valor una data molt significativa per al Grau: els 25 anys del Campanar de la Parròquia de Sant Pere, un aniversari que transcendeix el purament commemoratiu perquè parla també d'identitat, de memòria i de sentiment col·lectiu.
La programació arrancarà el dissabte 9 de maig, a les 11.00 hores, amb una jornada de convivència de les famílies entorn del campanar. Els xiquets i xiquetes de catequesis i les seues famílies compartiran un matí a l'entorn de la parròquia, amb un concurs de dibuix del Campanar dirigit als més xicotets i un esmorzar conjunt al pati parroquial.
L'acte central tindrà lloc el dissabte 16 de maig en la plaça Miquel Peris, amb l'espectacle El Campanar de la Mar, de Xarxa Teatre, una proposta concebuda expressament per a homenatjar aquest aniversari des de la cultura, la tradició i la participació col·lectiva. En l'espectacle participaran també la companyia Maset de Frater, el Gremi de Campaners de Castelló i el Grup de Danses Illes Columbretes.
PROGRAMA D'ACTES
📅 MAIG 2026
🟡 DISSABTE 9 DE MAIG
- 11:00 h | Convivència de les famílies 📍 Al voltant del Campanar
- Concurs de dibuix, esmorzar i activitats per a xiquets i famílies
🟡 DISSABTE 16 DE MAIG
- 19:00 h | Missa vespertina 📍 Església de Sant Pere
- 20:00 h | Vol de la vespra de la festa del Campanar 📍 Gremi de Campaners
- 22:30 h | Espectacle “El Campanar de la Mar” (Xarxa Teatre) 📍 Plaça Miquel Peris
🟡 DIUMENGE 17 DE MAIG
Festa principal del Campanar
- 09:30 h | Tocs d’alba i de missa 📍 Gremi de Campaners
- 12:00 h | Missa major commemorativa dels 25 anys del Campanar i les campanes 📍 Església de Sant Pere
- En finalitzar | Acte de reconeixement a persones i institucions
- A continuació | Coquetes i mistela + balls (Grup de Danses Illes Columbretes)
- Final | Vol general commemoratiu dels 25 anys
📅 JUNY 2026
🟡 DIVENDRES 19 DE JUNY
- A partir de les 20:00 h | Participació en les “Cantaes de Sant Joan” 📍 Grau
🟡 DURANT EL MES DE JUNY
- Exposició sobre el Campanar de Sant Pere Apòstol del Grau 📍 Església de Sant Pere
🟡 DIUMENGE 28 DE JUNY
- 20:00 h | Tocs i voltejos de la vespra de la festa de Sant Pere
🟡 DILLUNS 29 DE JUNY – FESTA DE SANT PERE
- 11:00–13:00 h | Performance “Doloretes” 📍 Porta de l’església
- 11:30 h | Tocs de la missa de la festa
- 12:00 h | Missa major
- En finalitzar | Volteig general acompanyant la mascletà
🟡 DIMARTS 30 DE JUNY
- 18:00 h | Missa de difunts del Grau
📅 JULIOL 2026
🟡 DIMECRES 1 DE JULIOL
- 19:00 h | Actuació del Grup de Danses Illes Columbretes 📍 Plaça Miquel Peris
🟡 DISSABTE 4 DE JULIOL
- 10:00–13:00 h | Pujada guiada al campanar commemorativa dels 25 anys
Ester Giner, tinenta d'alcalde del Grau, ha posat en valor que “el campanar forma part del paisatge, de la història recent i de la vida quotidiana del Grau” i ha afegit que és “un d'eixos elements que, més enllà del seu valor patrimonial o arquitectònic, tenen un fort valor simbòlic per als graueros".
Per la seua part Leandre Escamilla, codirector de Xarxa Teatre, ha explicat que “en l'espectacle El Campanar de la mar farem referència a la vida del Grau, a Sant Pere, als mariners, un poc al que aquest campanar pot haver viscut en 25 anys”.
“Intentarem fer una gran festa de commemoració amb pirotècnia, ball i actuació”, ha destacat Escamilla.
Per la seua part, el sacerdot de la parròquia, Albert Arrufat, ha recordat que “l'església és de l'any 1948 però no va ser fins a l'any 2000 quan va tindre campana gràcies a la gent del Grau”. És per això que “volem fer homenatge a aquella gent que va estar fa 25 anys”. Finalment, el sacerdot ha convidat a la gent al fet que acudisca a la commemoració “d'una obra que la gent del poble del Grau va voler que es culminara”.
