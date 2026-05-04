La Fira del Llibre de Castelló bat rècords amb 18.000 visitants i un impacte econòmic històric de 150.000 euros
El canvi d'ubicació i la qualitat dels autors impulsen un rècord d'assistència i vendes en la 42a edició de la cita literària castellonenca
La Fira del Llibre de Castelló ha tancat la seua 42a edició amb unes xifres sense precedents que la situen com un dels grans esdeveniments culturals del territori. El balanç final deixa 18.000 visitants, 12.000 llibres venuts i un impacte econòmic superior als 150.000 euros, millorant notablement els registres de l’any anterior amb 8.000 assistents més i 6.000 exemplars venuts addicionals.
Una edició multitudinària que consolida el creixement
L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la fira, destacant que «el canvi d'ubicació, unit a la qualitat dels autors presents, ha beneficiat a una fira que ha registrat una gran afluència de públic, casetes abarrotades i un ambient familiar durant la majoria dels dies».
Carrasco ha remarcat també que «aquest esforç realitzat des de l'àrea de Cultura ve a subratllar l'aposta constant de l'equip de govern per la dinamització de la ciutat i per situar a Castelló cada vegada amb més força en el calendari nacional de grans esdeveniments».
La cultura com a motor econòmic
El balanç confirma el paper de la cultura com a generadora d’activitat econòmica. Segons l’alcaldessa, «la Fira del Llibre ha demostrat que la cultura també genera activitat econòmica, atrau visitants, ompli la ciutat de vida i ofereix noves oportunitats a llibreters, autors i editorials».
En aquest sentit, ha subratllat que la resposta ciutadana ha sigut clau, afirmant que «Castelló ha tornat a respondre de manera exemplar, confirmant que quan s'ofereix una programació de qualitat i s'aposta per espais atractius, la ciutadania participa i fa seu l'esdeveniment».
Rècord de casetes i participació d’autors
Un dels factors determinants ha sigut el nou emplaçament en el parc Ribalta, que ha convertit la fira en un gran passeig literari més ampli i accessible.
L’edició ha comptat amb 28 casetes, sis més que en 2025, assolint un nou màxim històric, així com amb la participació de llibreries de fora de la província. A més, s’ha arribat a la xifra de 180 autors, consolidant la Fira del Llibre de Castelló com a cita de referència literària.
Escriptors destacats i gran resposta del públic
Entre els noms més reclamats, l’escriptor castellonenc Eloy Moreno ha tornat a ser protagonista amb prop de quatre hores de signatures. També han destacat Joana Marcús i Juan del Val, amb al voltant de tres hores d’atenció als lectors.
La programació ha reunit figures destacades com Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Máximo Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero, Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco o Pol Guasch, entre altres, amb presència de diversos guardonats amb Premis Planeta, Nadal, Fernando Lara i Cervantes Chico.
Programació familiar i experiència cultural completa
La fira ha reforçat la seua aposta per tots els públics amb una Biblioteca Infantil permanent i activitats de contacontes diàries, responent a l’alta demanda familiar.
A més, el Templet del parc Ribalta ha acollit actuacions musicals en directe, amb artistes com Tesa, Luna Orleans, Los Intensos, Àngela Furquet o Toni Porcar, junt amb el Conservatori Calasancio i la Banda Municipal de Castelló, configurant una oferta cultural transversal.
Una fira més inclusiva i oberta a tota la ciutadania
Entre les iniciatives destacades, la Biblioteca Itinerant d’Hospitals ha permés acostar la lectura a pacients i familiars, mentre que el Bibliobús de la Diputació ha estat present durant els caps de setmana.
La incorporació de food-trucks també ha contribuït a millorar l’experiència del visitant i a prolongar l’estada en el recinte.
Castelló mira al futur amb una aposta cultural ambiciosa
Carrasco ha agraït el treball de tots els implicats i ha assegurat que «el balanç d'aquesta fira anima a continuar treballant perquè Castelló compte amb una programació cultural cada vegada més ambiciosa, oberta i participativa».
Amb aquests resultats, la Fira del Llibre de Castelló es reafirma com un referent cultural i econòmic, amb una trajectòria ascendent que consolida la seua projecció dins del calendari nacional.
