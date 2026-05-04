Ajuntament
Els llocs on estaran els punts d'informació turística a la costa de Castelló
La programació integral té activitats recreatives, jocs infantils i la incorporació de nous fons bibliogràfics per a les biblioteques de platja
El Consell Rector del Patronat de Turisme va aprovar la setmana passada, en sessió ordinària, la contractació del servici de gestió d'activitats lúdiques, personal i uniformitat en els punts d'informació turística situats a les platges del Serradal, Pinar i Gurugú. Este contracte, que ascendix a un total de 68.000 euros, permetrà consolidar i ampliar l'oferta de servicis en el litoral castellonenc de cara a la temporada estival.
L'actuació contempla una programació integral que abasta des de l'organització d'activitats recreatives i jocs infantils fins a la incorporació de nous fons bibliogràfics per a les biblioteques de platja, un recurs cada vegada més demandat pels usuaris. Així mateix, el contracte inclou la dotació d'uniformitat i la contractació de personal especialitzat que garantirà una atenció de qualitat en els punts d'informació turística, contribuint a millorar l'experiència tant de residents com de visitants.
La regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha subratllat que “continuem avançant de manera decidida en la millora contínua de les nostres platges, amb l'objectiu que estiguen plenament preparades per a afrontar la temporada alta en les millors condicions possibles, oferint servicis renovats, moderns i adaptats a les necessitats actuals dels usuaris”. En este sentit, ha assenyalat que “no es tracta únicament de mantindre les nostres platges, sinó de fer un pas més enllà, incorporant propostes que enriquisquen l'experiència i que convertisquen el nostre litoral en un espai dinàmic, atractiu i pensat per a tots els públics”.
Reclams turístics
Miralles ha incidit en què “les platges de Castelló són un dels nostres principals reclams turístics i, per això, treballem durant tot l'any per a reforçar la seua qualitat, la seua accessibilitat i la seua oferta complementària, amb iniciatives que fomenten tant l'oci familiar com el turisme cultural i sostenible”. A més, ha destacat que “l'aposta per les biblioteques de platja i les activitats lúdiques respon a una demanda creixent per part de les famílies, que busquen espais on combinar descans, entreteniment i aprenentatge en un entorn privilegiat com és el nostre litoral”.
En relació amb els punts d'informació turística, l'edil ha explicat que “és fonamental garantir un servici pròxim, professional i eficaç, capaç d'orientar i atendre als qui ens visiten, facilitant informació actualitzada sobre tots els recursos turístics de la ciutat”. En esta línia, ha afegit que “reforçar estos espais suposa també millorar la imatge de Castelló com a destí, oferint una atenció de qualitat des del primer moment”.
Finalment, Miralles ha conclòs que “continuem treballant amb un full de ruta clar per a consolidar les nostres platges com un referent turístic a nivell autonòmic i nacional, cuidant cada detall i apostant per una oferta que combine qualitat, innovació i servicis pensats per al gaudi de tota la ciutadania i dels qui trien Castelló com a destí”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Un fondo español invertirá 2,1 millones de euros en crear el segundo parque comercial de Vila-real
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Un conductor borracho causa daños de consideración en la rotonda de los cubos de la UJI