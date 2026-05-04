Pep Gimeno 'Botifarra' presenta en Onda 'Ja ve l'aire', un tribut a la dona i la tradició valenciana: quan serà el seu concert?
El cantaor de Xàtiva presenta al Teatre Mónaco el seu últim treball, un homenatge a les dones transmissores de la cultura oral
La localitat d’Onda viurà una d’aquelles cites que queden gravades en la memòria col·lectiva dels amants de la cultura i les arrels. Pep Gimeno Botifarra, la figura més transcendent i volguda de la música tradicional valenciana en les últimes dècades, aterrarà al Teatre Mónaco per a presentar el seu darrer i aclamat treball discogràfic, Ja ve l’aire.
Aquest concert, que serà el 7 de juny a les 19.00 hores, no és només una actuació musical, sinó un acte de justícia poètica, un homenatge a la memòria del nostre poble i una celebració de la vida que continua brollant a través del cant d’estil.
Després de decennis recorrent cada racó de la nostra geografia amb una gravadora a la mà, rescatant de l’oblit jotes, seguidilles i cançons de bressol de la boca de les persones més grans, el cantaor de Xàtiva ha decidit fer un pas endavant amb Ja ve l’aire.
Aquest àlbum, que continua recollint èxits en este 2026, representa una evolució natural en la trajectòria de l’artista. Si bé l’essència és la mateixa —la veritat de la terra—, la sonoritat s’ha vestit de gala amb uns arranjaments contemporanis que fan que les músiques d’ahir sonen més vives i necessàries que mai en el món de hui.
Declaració d’intencions
El títol del disc, Ja ve l’aire, és tota una declaració d’intencions. Remet directament a eixe moment d’alleujament tan necessari durant les llargues i esgotadores jornades de treball al camp o als magatzems. És el sospir de llibertat, el vent fresc que entra per la finestra i que permet continuar la tasca. Però, per damunt de tot, aquest projecte és un tribut monumental a la dona.
Històricament, han sigut les dones les principals transmissores de la cultura oral, les que cantaven mentre triaven la taronja o mentre bressolaven els fills. Botifarra ha volgut que estes veus, sovint silenciades per la història oficial, siguen les protagonistes absolutes de la seua nova gira.
Per a aconseguir aquest propòsit, l’artista s’ha envoltat d’un planter de col·laboracions femenines que aporten una riquesa tímbrica excepcional al disc. Veus tan personals i potents com les de Maria Arnal, Noelia Llorens Titana, Carmen París o Judit Neddermann han participat en este viatge sonor, creant un pont entre la tradició valenciana i altres estils com el folk català o la jota aragonesa. Esta obertura cap a altres horitzons sense perdre la identitat pròpia és el que fa de Ja ve l’aire una peça de col·leccionista.
A nivell líric, el projecte ha comptat amb la col·laboració del prestigiós cantautor Feliu Ventura, qui s’ha encarregat d’adaptar les lletres tradicionals per a dotar-les d’una coherència narrativa i una força renovada. A l’escenari del Teatre Mónaco, l’espectador no només gaudirà de la veu inconfusible de Pep, sinó d’una banda d’una solvència contrastada, on músics com Tóbal Rentero o Jordi Pastor aporten matisos amb instruments de corda que eleven les cançons a una nova dimensió.
Més que música
Tanmateix, qui conega Pep Gimeno sap que una actuació seua és molt més que música. Botifarra és un mestre de la paraula i del relat. Entre peça i peça, el cantaor desplega el seu repertori d’anècdotes, refranys i acudits que connecten de manera immediata amb la gent.
Eixa capacitat per a fer riure i emocionar alhora és la que el converteix en un personatge únic, capaç d’omplir teatres tant amb gent gran que recorda les melodies de la seua infantesa com amb joves que descobreixen la potència del seu propi llegat cultural.
El concert d’Onda s’emmarca en una gira que està rebent l’aplaudiment de la crítica i, el que és més important, l’estima del públic. L’expectació a la comarca de la Plana Baixa és màxima davant esta esperada visita artística.
L’Ajuntament d’Onda aposta així per una programació de qualitat que posa en valor les nostres senyes d’identitat. Les entrades, que s’espera que s’esgoten en pocs dies, són la clau per a accedir a una nit màgica on la tradició es farà present amb més força que mai.
En definitiva, Ja ve l’aire és el crit d’un poble que no vol oblidar d’on ve. Amb Pep Gimeno Botifarra al capdavant, la música d’arrel valenciana té el futur assegurat. La cita del 7 de juny a Onda serà, sense cap dubte, el lloc on la història i la modernitat es donaran la mà sota la llum d’una inconfusible veu. Les entrades ja estan disponibles ací.
