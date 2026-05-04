Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secta VistabellaUn día con RipollésAlerta amarilla CastellónNegocio histórico CastellónColas LidlAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Primavera d’aus, platja i natura a Almenara

Acció Ecologista-Agró impulsa aquesta primavera una completa programació d’activitats ambientals a La Casa Penya, el centre d’educació i voluntariat de la Marjal d’Almardà-Almenara

Fins a juny, la ciutadania podrà gaudir de visites guiades, jornades d’anellament científic d’aus i propostes divulgatives

La Casa Penya és un centre d’educació ambiental i voluntariat situat a la Marjal d’Almenara-Almardà.

La Casa Penya és un centre d’educació ambiental i voluntariat situat a la Marjal d’Almenara-Almardà. / Acció Ecologista Agró

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Almenara

Acció Ecologista-Agró, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt, ha programat diverses activitats per a gaudir d’una primavera d’aus, platja i natura a La Casa Penya, el centre d’educació i voluntariat ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara. Des d’abril i fins a juny, tot qui ho desitge podrà participar en visites guiades i jornades d’anellament científic d’aus en plena natura, de manera gratuïta, prèvia inscripció a través de la pàgina web de l’associació.

Una de les espècies que han sigut anellades per estudiar els moviments migratoris.

Una de les espècies que han sigut anellades per estudiar els moviments migratoris. / Acció Ecologista Agró

La Casa Penya estarà oberta tots els diumenges a partir de les 11.00 hores i les visites guiades són organitzades per als dies 10, 17 i 31 de maig, i 7, 21 i 28 de juny. En relació amb les jornades d’anellament en família, hi ha una per al 24 de maig i una altra el 14 de juny.

Anellament d’ocells

Fins ara, l’associació convocava una jornada trimestral d’anellament d’ocells dirigida a públic familiar. Però, aquesta primavera, han convocat cinc (de les quals resten dues) gràcies a la col·laboració del Grup Pit-roig d’Anellament. El motiu? Doncs, estudiar més a fons la migració d’aus a la Reserva de Fauna Silvestre de la Finca de Penya. I, a més a més, fer-ho compartint amb les famílies aquesta experiència de ciència ciutadana.

Una de les jornades d’anellament científic familiar, realitzada esta primavera.

Una de les jornades d’anellament científic familiar, realitzada esta primavera. / Acció Ecologista Agró

A més a més de les activitats dels diumenges, aquesta primavera també han organitzat una cita amb la jornada Viu la Marjal, que serà el dissabte 16 de maig. Eixe dia tindrà lloc un col·loqui amb expertes i experts sobre la conservació del litoral. I també s’instal·larà a La Casa Penya l’exposició Yo sí te veo. La mirada augmentada de l’artista Majo Giner. Amb aquesta exposició, l’artista expressa una visió molt personal sobre la flora endèmica del litoral valencià.

Club de lectura

Finalment, Acció Ecologista-Agró proposa una recomanació literària. Concretament, Con los cinco sentidos por Guadarrama de María García de la Fuente, autora que visitarà La Casa Penya al juny amb motiu de la trobada trimestral del club de lectura de l’associació ecologista.

Noticias relacionadas y más

Centres educatius i majors

A totes aquestes propostes per a viure i descobrir la marjal d’Almardà, els dimecres i els dijous, es manté el calendari de visites per a centres educatius i els divendres per a grups d’adults. I els dilluns al matí, el voluntariat sénior.

Vídeo: La Marjal i els Estanys d'Almenara a vista de pájaro

Vídeo: La Marjal i els Estanys d'Almenara a vista de pájaro

Josué Sáez

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents