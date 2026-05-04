Primavera d’aus, platja i natura a Almenara
Acció Ecologista-Agró impulsa aquesta primavera una completa programació d’activitats ambientals a La Casa Penya, el centre d’educació i voluntariat de la Marjal d’Almardà-Almenara
Fins a juny, la ciutadania podrà gaudir de visites guiades, jornades d’anellament científic d’aus i propostes divulgatives
Acció Ecologista-Agró, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt, ha programat diverses activitats per a gaudir d’una primavera d’aus, platja i natura a La Casa Penya, el centre d’educació i voluntariat ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara. Des d’abril i fins a juny, tot qui ho desitge podrà participar en visites guiades i jornades d’anellament científic d’aus en plena natura, de manera gratuïta, prèvia inscripció a través de la pàgina web de l’associació.
La Casa Penya estarà oberta tots els diumenges a partir de les 11.00 hores i les visites guiades són organitzades per als dies 10, 17 i 31 de maig, i 7, 21 i 28 de juny. En relació amb les jornades d’anellament en família, hi ha una per al 24 de maig i una altra el 14 de juny.
Anellament d’ocells
Fins ara, l’associació convocava una jornada trimestral d’anellament d’ocells dirigida a públic familiar. Però, aquesta primavera, han convocat cinc (de les quals resten dues) gràcies a la col·laboració del Grup Pit-roig d’Anellament. El motiu? Doncs, estudiar més a fons la migració d’aus a la Reserva de Fauna Silvestre de la Finca de Penya. I, a més a més, fer-ho compartint amb les famílies aquesta experiència de ciència ciutadana.
A més a més de les activitats dels diumenges, aquesta primavera també han organitzat una cita amb la jornada Viu la Marjal, que serà el dissabte 16 de maig. Eixe dia tindrà lloc un col·loqui amb expertes i experts sobre la conservació del litoral. I també s’instal·larà a La Casa Penya l’exposició Yo sí te veo. La mirada augmentada de l’artista Majo Giner. Amb aquesta exposició, l’artista expressa una visió molt personal sobre la flora endèmica del litoral valencià.
Club de lectura
Finalment, Acció Ecologista-Agró proposa una recomanació literària. Concretament, Con los cinco sentidos por Guadarrama de María García de la Fuente, autora que visitarà La Casa Penya al juny amb motiu de la trobada trimestral del club de lectura de l’associació ecologista.
Centres educatius i majors
A totes aquestes propostes per a viure i descobrir la marjal d’Almardà, els dimecres i els dijous, es manté el calendari de visites per a centres educatius i els divendres per a grups d’adults. I els dilluns al matí, el voluntariat sénior.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- Ibai, necesitas un abogado deportivo para tu Rōnin FC
- Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
- La obsesión sexual del tío Toni en la secta de Vistabella: 'A mí se me llenan las piernas de luz
- Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año
- Huye de la policía en Castelló en un patinete trucado para alcanzar más de 100 kilómetros por hora