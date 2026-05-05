Castelló es consolida com a referent cultural amb la seua cita anual de dansa

La 29a edició del prestigiós certamen reunirà més de 600 ballarins en el Teatre Principal els dies 16 i 17 de maig

El Teatre Principal de Castelló reunirà els dies 16 i 17 de maig als millors talents del ball al nostre país. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

La ciutat de Castelló tornarà a situar-se en el mapa cultural estatal amb la celebració de la 29a Convocatòria Nacional de Dansa Premis 'Ciutat de Castelló' i Premi d’Interpretació Fundació Dávalos-Fletcher, una de les cites més prestigioses del calendari escènic espanyol. El certamen tindrà lloc els dies 16 i 17 de maig al Teatre Principal, convertint la capital de la Plana en epicentre del talent coreogràfic.

Cita clau per a la dansa a Espanya

Amb més de 600 ballarins participants al llarg de la seua trajectòria, esta convocatòria s’ha consolidat com una plataforma fonamental per al desenvolupament professional de jóvens artistes. Les categories en competició inclouen dansa clàssica, contemporània, espanyola i flamenca, reflectint la riquesa del panorama actual.

Gabriella Foschi, organitzadora de la cita, amb representants de la Diputació, Ajuntament, IVC i Dávalos-Fletcher. / MEDITERRÁNEO

En l’edició anterior, més de 30 ballarins de tot el territori nacional van competir per uns guardons que van repartir 8.000 euros, a més d’estades professionals en companyies d’Espanya i Europa. Enguany, el Premi Dávalos-Fletcher (4.000 euros) reconeixerà el millor intèrpret global, mentre que cada especialitat comptarà amb un premi de 1.000 euros.

Impuls institucional i suport al talent emergent

El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat que «la dansa és als carrers de Castelló, ocupant el lloc que es mereix», incidint en el creixement de la disciplina dins de la programació cultural.

Per la seua part, el diputat Alejandro Clausell ha posat en valor «la importància d'una cita que servix, per damunt de tot, per a ajudar al talent emergent», destacant el paper clau d’estes iniciatives en els inicis professionals.

Cartell de la present Convocatòria Nacional de Dansa de Castelló 2026. / MEDITERRÁNEO

Des de l’organització, la presidenta de Terpsícore, Gabriella Foschi, ha agraït el suport institucional i ha subratllat que «aquesta iniciativa tampoc seria possible sense les companyies implicades». A més, ha destacat la col·laboració del coreògraf valencià Alfonso Palència, director del Ballet de Bremerhaven a Alemanya.

Alta participació i selecció exigent

Segons ha explicat María Andrés, s’han rebut 62 sol·licituds, de les quals només 24 semifinalistes han sigut seleccionats després d’un procés rigorós.

La semifinal serà el dissabte 16 de maig a les 19.30 hores, mentre que la final tindrà lloc el diumenge 17 de maig a la mateixa hora. Les entrades ja estan disponibles amb preus de 6 euros (semifinal) i entre 7 i 15 euros (final).

El Teatre Principal, escenari emblemàtic

El certamen es desenvoluparà en un dels espais més representatius de la ciutat. Tal com ha assenyalat Andrés, «el nostre Teatre Principal és emblemàtic», posant en valor el seu atractiu i singularitat.

Amb esta nova edició, Castelló reforça el seu posicionament com a referent de la dansa a Espanya, apostant per un esdeveniment que impulsa el talent emergent i consolida el seu pes dins del panorama cultural nacional.

