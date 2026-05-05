Manuela Carmena i Victòria Camps participaran en el 5é Festival Literari de Morella: coneix les novetats
El certamen, que es durà a terme del 15 al 17 de maig, se centra en la persistència de les desigualtats de gènere en àmbits com el treball o la cultura
El Festival Literari Internacional de Morella arriba a la seua cinquena edició amb la igualtat entre dones i homes com a eix principal del programa. Sota el lema Dones i igualtat, quan?, el FLIM plantejarà enguany una reflexió sobre les desigualtats que encara persisteixen en àmbits com el treball, la cultura, l’esport, l’economia domèstica o el repartiment de les cures.
La cita literària, que s’ha consolidat com un dels projectes culturals més singulars de Morella, manté la voluntat amb què va nàixer: convertir la cultura en un espai de trobada, conversa i convivència. En un context social cada vegada més marcat per la polarització, l’organització reivindica el festival com una oportunitat per a compartir idees des de la pluralitat i el respecte.
La directora del FLIM, l’escriptora Elena Moya, defensa que el festival ha anat més enllà de la celebració literària per a convertir-se en una comunitat cultural. Segons Moya, el FLIM és un espai on les persones «marxen amb el cor més ple» i amb la sensació de formar part d’una comunitat unida per la cultura i el desig de compartir-la.
Una pregunta incòmoda i encara vigent
La cinquena edició del festival girarà al voltant d’una pregunta directa: quan arribarà la igualtat real entre dones i homes? El programa abordarà aquesta qüestió des de mirades diverses, amb la participació de perfils vinculats al pensament, el periodisme, la psicologia, la política i la investigació social.
Entre els noms destacats figuren Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid; Victòria Camps, filòsofa i especialista en ètica; Antoni Bassas, periodista; Laura Sagnier, investigadora; i Inma Puig, psicòloga i exassessora de la primera plantilla del FC Barcelona.
La presència de Sagnier permetrà portar al debat dades sobre les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit domèstic. La investigadora ha advertit que una part important de la societat considera que les bretxes de gènere ja no existeixen, una percepció que contrasta amb la persistència de desigualtats en la vida quotidiana.
El festival també dedicarà una sessió específica a la bretxa financera. El debat, previst per al dissabte 16 de maig, estarà moderat pel periodista Víctor Amela i comptarà amb dues veus vinculades a Morella: Mapi Amela, directora i fundadora d’Ahorradoras.com, i Elena Moya, autora de Chicas, hablemos de dinero.
Morella com a escenari cultural
La inauguració d’aquesta edició tindrà lloc en un convent del segle XIII, un espai patrimonial que reforça el vincle del festival amb el paisatge històric de Morella. Després de la sessió inaugural, el públic podrà assistir a un tast de vi gratuït amb música de guitarra en directe a càrrec del músic irlandés Sean Whelan.
El FLIM es desplegarà en diferents espais del municipi, com el Convent de Sant Francesc, el Teatre Municipal i els carrers de Morella. La proposta combina formats més clàssics, com converses i taules redones, amb activitats pensades per a generar proximitat entre participants i assistents.
La programació inclourà tastos de vins locals, concerts de música irlandesa i violoncel, una simultània d’escacs, una sessió de ioga, una ruta gastronòmica pel poble i una ruta a peu guiada per dos professors de la Universitat de València, que plantejaran possibles respostes als reptes de l’Espanya buida.
La Taula Compartida, la novetat gastronòmica
Una de les novetats d’enguany serà La Taula Compartida, una iniciativa que vol convertir el fet de menjar junts en una experiència cultural. La proposta naix com a resposta a una realitat social creixent: la soledat i la pèrdua d’espais quotidians de conversa.
A Casa Roque, els participants compartiran dinar i podran dialogar amb el cuiner convidat i amb productors locals, que explicaran les dificultats i els costos reals que hi ha darrere dels aliments que arriben al plat. El festival incorpora així una mirada sobre el territori, la producció local i la dimensió social de la gastronomia.
La consultora danesa Tina Nielsen explicarà experiències similars desenvolupades en països com Dinamarca, on aquest tipus de trobades al voltant de la taula han tingut una bona acollida.
Cultura gratuïta i vocació de comunitat
El Festival Literari Internacional de Morella manté la gratuïtat de la majoria de les activitats, excepte aquelles en què se servisca menjar. Amb aquesta decisió, l’organització busca reforçar la idea que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom i no quedar limitada a un públic especialitzat.
En el seu cinqué aniversari, el FLIM consolida una fórmula que combina literatura, debat públic, patrimoni, gastronomia i convivència. Morella tornarà a exercir de punt de trobada entre territoris, disciplines i generacions, amb una edició que posa sobre la taula una de les qüestions socials més persistents: la distància que encara separa la igualtat legal de la igualtat real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Tensión en un comercio de Castelló: robo con arma blanca, trabajadores heridos y dos detenidos
- Susto en Castelló: violento accidente en la calle Guitarrista Fortea
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad