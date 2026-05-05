Víctor Sánchez revisita 'La gavina' de Txékhov en 'El aguante', nova producció del IVC
La nova producció de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) s'estrena el 9 i 10 de maig en el Teatre Principal de Castelló
El Teatre Principal de Castelló acull els dies 9 i 10 de maig, a les 19.00 hores, la representació de El aguante, nova producció pròpia de l’Institut Valencià de Cultura. L’obra, escrita i dirigida pel valencià Víctor Sánchez Rodríguez, naix a partir de La gavina, d’Anton Txékhov, però no es presenta com una simple adaptació del clàssic, sinó com una peça amb identitat pròpia, mirada contemporània i un fort component emocional.
El muntatge recupera l’esperit de l’univers de Txékhov per a parlar de qüestions que continuen travessant la vida actual: les relacions familiars, l’amor, la maternitat, la frustració artística i la necessitat de trobar un lloc propi en el món. En El aguante hi ha dolor, però també humor; hi ha desig de dedicar-se a l’art, però també la ferida de no aconseguir viure’l com s’havia imaginat.
Una caseta de camp, una funció familiar i massa coses pendents
La història se situa una vesprada d’estiu en una caseta de camp. Manuel està ultimant una obra de teatre que interpretaran Jorge, el seu nóvio; Lorena i Rocío, les seues veïnes; i Empar, amiga de la família.
La funció està pensada com un homenatge a Marta, mare de Manuel i actriu famosa, que ha arribat de visita amb Toni, un dramaturg a qui vol encarregar un text. A partir d’aquesta reunió aparentment quotidiana, l’obra obri un joc de miralls entre el teatre i la vida, entre allò que els personatges mostren i allò que amaguen, entre les expectatives i les renúncies.
Així, ‘El aguante’ construeix un retrat coral on els vincles afectius, les tensions familiars i les aspiracions creatives xoquen en un espai íntim, ple de silencis, humor incòmode i emocions contingudes.
Una producció pròpia del IVC amb equip valencià
Amb aquesta proposta, l’Institut Valencià de Cultura, dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, reforça la seua aposta per les produccions pròpies i pel suport als creadors, intèrprets i professionals de les arts escèniques valencianes.
El repartiment està format per set intèrprets de reconeguda trajectòria: Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena López, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos i Empar Ferrer.
L’equip artístic es completa amb Luis Crespo en l’escenografia, Mingo Albir en la il·luminació i Mireia Vila en el vestuari. La composició musical és obra d’Ana Sanahuja i Roqui Albero, coneguts com Versonautas.
El aguante és, a més, la tercera producció pròpia de l’IVC que es pot veure aquesta temporada al Teatre Principal de Castelló, després de Los días lentos, escrita i dirigida per Lola Blasco, i Los locos de Valencia, dirigida per Jorge Picó.
Una funció accessible el 10 de maig
La funció del 9 de maig està reservada per a les persones titulars de l’abonament cultural del Teatre Principal, encara que també hi ha entrades disponibles per al públic general.
La sessió del 10 de maig està dirigida a tot tipus de públic i serà accessible per a persones amb discapacitat sensorial, amb subtitulat, audiodescripció, bucle magnètic i so amplificat.
La informació completa i la venda d’entrades estan disponibles a través de la web de l’Institut Valencià de Cultura.
