Benicarló oferirà 770 places per a la seua escola d'estiu
L’Ajuntament reforça l’oferta municipal d’oci educatiu amb una programació pensada per a facilitar la conciliació durant les vacances escolars
El període d’inscripció s’avança a l’11 de maig amb l’objectiu de millorar la planificació de les famílies
L’Ajuntament de Benicarló ha presentat una nova edició de l’Escola d’Estiu, que enguany oferirà un total de 770 places adreçades a xiquets i xiquetes nascuts entre 2014 i 2022, és a dir, aquells alumnes que han cursat des d’Infantil de 3 anys fins a 6é de Primària. El programa es desenvoluparà en 3 torns del 29 de juny al 7 d’agost i manté el seu objectiu principal: facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant el període estival.
El regidor d’Educació, Carlos Delshorts, ha destacat que «enguany hem avançat pràcticament dos mesos el període d’informació i inscripció per tal de facilitar a les famílies una millor organització de l’estiu». En aquest sentit, ha afegit que «la previsió ens permetrà també valorar si és necessari ampliar les places per a donar resposta a tota la demanda».
L’Escola d’Estiu es durà a terme en dos centres educatius: el CEIP Mestre Francesc Catalán i el CEIP Marquès de Benicarló, aquest últim amb servei de menjador. Com a novetat, els tres torns previstos incorporaran servei de menjador.
Pel que fa als horaris, s’oferiran diferents opcions adaptades a les necessitats familiars: servei de cangur de 9.00 a 10.00 hores, activitats d’escola d’estiu de 10.00 a 13.00 hores i servei de menjador de 13.00 a 15.00 hores. Els preus seran de 8 euros per al servei de cangur, 24 euros per al tram d’activitats i 46,50 euros per al menjador.
El termini d’inscripció estarà obert de l’11 al 15 de maig i es podrà formalitzar en línia. A més, s’habilitarà una jornada d’inscripció presencial el 14 de maig, de 9.00 a 14.00 hores, a la seu de la Universitat Popular per a aquelles famílies que ho necessiten.
En cas que la demanda supere l’oferta de places, el 20 de maig es realitzarà un sorteig alfabètic per a establir l’ordre de matriculació. L’Ajuntament estudiarà posteriorment la possibilitat d’ampliar places si es considera necessari.
Finalment, el regidor ha recordat que «l’Escola d’Estiu compta amb places becades gestionades pels Serveis Socials, que garanteixen l’accés dels xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat, així com d’aquells que presenten necessitats especials».
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
- Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
- Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- La mujer que desafía los límites de una tradición de más de siete siglos en Castellón