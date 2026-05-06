Benicarló oferirà 770 places per a la seua escola d'estiu

L’Ajuntament reforça l’oferta municipal d’oci educatiu amb una programació pensada per a facilitar la conciliació durant les vacances escolars

El període d’inscripció s’avança a l’11 de maig amb l’objectiu de millorar la planificació de les famílies

Roda de premsa del regidor d'Educació, Carlos Delshorts. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

L’Ajuntament de Benicarló ha presentat una nova edició de l’Escola d’Estiu, que enguany oferirà un total de 770 places adreçades a xiquets i xiquetes nascuts entre 2014 i 2022, és a dir, aquells alumnes que han cursat des d’Infantil de 3 anys fins a 6é de Primària. El programa es desenvoluparà en 3 torns del 29 de juny al 7 d’agost i manté el seu objectiu principal: facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant el període estival.

El regidor d’Educació, Carlos Delshorts, ha destacat que «enguany hem avançat pràcticament dos mesos el període d’informació i inscripció per tal de facilitar a les famílies una millor organització de l’estiu». En aquest sentit, ha afegit que «la previsió ens permetrà també valorar si és necessari ampliar les places per a donar resposta a tota la demanda».

L’Escola d’Estiu es durà a terme en dos centres educatius: el CEIP Mestre Francesc Catalán i el CEIP Marquès de Benicarló, aquest últim amb servei de menjador. Com a novetat, els tres torns previstos incorporaran servei de menjador.

Pel que fa als horaris, s’oferiran diferents opcions adaptades a les necessitats familiars: servei de cangur de 9.00 a 10.00 hores, activitats d’escola d’estiu de 10.00 a 13.00 hores i servei de menjador de 13.00 a 15.00 hores. Els preus seran de 8 euros per al servei de cangur, 24 euros per al tram d’activitats i 46,50 euros per al menjador.

El termini d’inscripció estarà obert de l’11 al 15 de maig i es podrà formalitzar en línia. A més, s’habilitarà una jornada d’inscripció presencial el 14 de maig, de 9.00 a 14.00 hores, a la seu de la Universitat Popular per a aquelles famílies que ho necessiten.

En cas que la demanda supere l’oferta de places, el 20 de maig es realitzarà un sorteig alfabètic per a establir l’ordre de matriculació. L’Ajuntament estudiarà posteriorment la possibilitat d’ampliar places si es considera necessari.

Finalment, el regidor ha recordat que «l’Escola d’Estiu compta amb places becades gestionades pels Serveis Socials, que garanteixen l’accés dels xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat, així com d’aquells que presenten necessitats especials».

