Seguretat
La V edició de ‘Mou-T i Torna’ consciencia més de 270 adolescents de Castelló sobre els riscos de l’alcohol i les drogues al volant
A través d’una posada en escena immersiva basada en accidents reals en què el consum d’alcohol i drogues ha sigut determinant, l’alumnat pot comprendre de manera pròxima les greus conseqüències físiques, emocionals i socials que pot comportar una decisió irresponsable al volant
Castelló ha acollit este dimecres al Teatre Raval la cinquena edició de ‘Mou-T i Torna’, un programa de conscienciació viària dirigit a adolescents que, un any més, ha reunit més de 270 alumnes de 3r i 4t d’ESO de diferents centres educatius de la ciutat. La iniciativa, impulsada per la Policia Local, aposta per un format innovador que combina la dramatització en directe amb material audiovisual i relats en primera persona de professionals d’emergències, aconseguint així un impacte directe i emocional en el públic jove.
La jornada ha comptat amb la presència del regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá; el regidor de Mobilitat, Gonzalo Romero; i el coordinador provincial d’Educació Viària de la DGT, Pablo Israel. En este sentit, Ortolá ha destacat que “este tipus de programes representen el model d’educació preventiva que realment aconseguix transformar la percepció dels joves, en acostar-los experiències reals que difícilment s’obliden”.
A través d’una posada en escena immersiva basada en accidents reals en què el consum d’alcohol i drogues ha sigut determinant, l’alumnat pot comprendre de manera pròxima les greus conseqüències físiques, emocionals i socials que pot comportar una decisió irresponsable al volant. El regidor de Seguretat ha assenyalat que “este enfocament pedagògic, que busca anar més enllà de la teoria, s’ha consolidat com una de les claus de l’èxit del programa, en connectar de manera efectiva amb els joves i afavorir una major interiorització del missatge preventiu”.
Per la seua banda, el regidor de Mobilitat, Gonzalo Romero, ha subratllat que “la seguretat viària no depén únicament de les normes o de les infraestructures, sinó també de l’educació i la conscienciació des d’edats primerenques. ‘Mou-T i Torna’ permet que els joves entenguen l’abast de les seues decisions al volant i assumisquen la responsabilitat que implica, no només per a ells mateixos, sinó per al conjunt de la societat”.
En el desenvolupament del projecte participen la Policia Local de Castelló; el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Castelló; el servici sanitari municipal; l’Associació Cultural Amics del Teatre i l’Hospital General Universitari de Castelló.
Entre els centres participants en esta edició es troben l’IES Ribalta, Liceo, IES Penyeta Roja, San Cristóbal, IES Caminàs, així com alumnat dels col·legis d’educació especial Afanías i Rafalafena, reforçant el caràcter inclusiu d’una iniciativa que busca arribar al major nombre possible de joves.
Un projecte premiat a nivell nacional
Cal recordar que ‘Mou-T i Torna’ va ser reconegut a l’abril de 2024 amb el Premi Ponle Freno Junior, atorgat per la Fundació Ponle Freno, en reconeixement a la seua tasca en matèria de conscienciació i seguretat viària entre adolescents.
