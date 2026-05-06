Hombres G farà vibrar Castelló el 23 de maig amb la seua gira internacional
La ciutat acull la segona parada de 'Los mejores años de nuestra vida' i reforça la seua aposta per la música en directe i els grans esdeveniments
Castelló continua consolidant el seu posicionament com a epicentre cultural i musical amb una nova cita destacada al calendari. El pròxim 23 de maig a les 21.30 hores, el Recinte de Fires i Mercats serà l’escenari del concert de Hombres G, dins de la seua gira internacional Los mejores años de nuestra vida, que farà parada a la capital de la Plana com a segon destí del tour.
Castelló es reforça com a ciutat de grans concerts
La presentació oficial de l’esdeveniment ha comptat amb la presència de la regidora de Festes, Noelia Selma; el regidor de Cultura en funcions, Vicente Sales; i els promotors Pepe Delgado i Ángel Martínez, d’Ànecs Produccions.
Selma ha subratllat el valor simbòlic del grup dins del panorama musical: «Parlar de Hombres G és parlar d’història viva del pop espanyol, de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions i de temes que tots hem cantat alguna vegada».
Una nit per a reviure grans himnes
El concert promet una vetlada carregada de nostàlgia i energia, amb un repertori que inclourà èxits com Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Venezia, Nassau, Sufre mamón o Te quiero, junt amb noves composicions incorporades a aquesta gira.
Segons Selma, «el concert del pròxim 23 de maig serà una oportunitat per a gaudir d’una nit especial en Refeyme, amb una banda que ha marcat la vida musical de milers de persones».
Una gira internacional amb parada estratègica
La gira arrancarà a Albacete i tindrà en Castelló la seua segona parada abans de recórrer altres punts d’Espanya i països com Itàlia, així com diverses ciutats de Sud-amèrica. Aquesta inclusió en el circuit reforça el paper de Castelló dins de les rutes musicals de primer nivell.
«Castelló vol continuar creixent com a ciutat de cultura, de música en directe i de grans esdeveniments, amb propostes capaces de reunir públics de diferents generacions», ha remarcat l’edil.
Entrades ja disponibles i oportunitat per al públic valencià
Per la seua part, el promotor Pepe Delgado ha destacat la importància d’atraure gires internacionals: «És important que fem un impuls per la ciutat i perquè gires com aquesta tinguen parada en ella».
A més, ha assenyalat una oportunitat per al públic de tota la Comunitat Valenciana: «És una oportunitat perquè la gent de València, el concert de la qual ja està tancat, assistisca. A més, ells han d’esperar fins a Nadal i nosaltres ho tenim ací a prop».
Les entrades ja estan disponibles a través de plataformes com Ticketmaster i El Corte Inglés, amb preus accessibles per a facilitar l’assistència massiva.
Estrena audiovisual paral·lela
Coincidint amb la gira, Movistar Plus+ estrenarà el pròxim 8 de maig la pel·lícula original Los mejores años de nuestra vida, un recorregut per la trajectòria de Hombres G i el seu impacte en la història musical espanyola.
Castelló es prepara així per a una nit que promet convertir-se en una de les grans cites musicals de la primavera, reunint generacions al voltant d’un dels grups més emblemàtics del pop espanyol.
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
- Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
- Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- La mujer que desafía los límites de una tradición de más de siete siglos en Castellón
- “Me puso la navaja en el cuello, le cogí la muñeca y le di un puñetazo”: el relato del dependiente atracado en un bazar de Castelló