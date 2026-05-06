La rectora, Eva Alcón, tanca la seua etapa rectoral a l’UJI amb estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
El resultat pressupostari és de 4,7 milions d'euros (la diferència entre els drets nets, un total de 153,9 milions d’euros, enfront d'obligacions netes: 149,1 milions d’euros).
La Universitat Jaume I tanca l'exercici 2025, l’últim del mandat de la rectora Eva Alcón, amb un resultat pressupostari dels ingressos sense afectació -despesa ordinària- de 367.130,20 euros. Considerant tots els ingressos (afectats i no afectats, que en aquest últim cas són els que tenen una finalitat específica i obligatòria), el resultat pressupostari és de 4,7 milions d'euros (la diferència entre els drets nets, un total de 153,9 milions d’euros, enfront d'obligacions netes: 149,1 milions d’euros).
Alcón ha assenyalat que la liquidació del pressupost de 2025, del qual s’informa al Consell de Govern i el Consell Social, demostra «la responsabilitat financera de l’UJI, que sempre s’ha guiat per la prudència i l’equilibri en l’ús dels recursos públics per a garantir el servei de qualitat que demanda la societat». Segons la rectora, aquests resultats confirmen la necessitat de comptar amb instruments que doten el sistema universitari públic de suficiència financera, estabilitat i capacitat de planificació a mitjà i llarg termini: «Quan tenim recursos suficients i previsibles, la Universitat respon».
La major part dels ingressos provenen de transferències corrents, principalment finançament de la Generalitat Valenciana, amb 112 milions d’euros. Igualment, destaquen els ingressos per transferències de capital (per a inversions i projectes d’investigació) que han superat les previsions inicials en quasi vuit milions d'euros, assolint els 20,9 milions d’euros, gràcies a la capacitat de la universitat per a captar recursos en convocatòries competitives.
El romanent de tresoreria no afectat s’ha situat en els 44,4 milions d'euros (enfront dels 40,4 milions d’euros de 2024), la qual cosa reflecteix una situació de liquiditat sòlida i una gestió prudent dels recursos. La major part d’aquest creixement es deu a un traspassament de romanents derivats dels costos indirectes de projectes que estaven considerats com a afectats i que passen a ser no afectats, una vegada haver vençut el termini de revisió i auditories dels projectes.
L’UJI compleix amb folgança els requisits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: resultat no financer positiu, capacitat de finançament en termes SEC 2010 positiva, romanent no afectat positiu i un període mitjà de pagament a proveïdors de menys de 14 dies de mitjana anual, molt per sota del límit legal de 30 dies.
